كيف تعرفين متى يشعر الرجل بالغيرة وفق برجه؟

يعجز بعض الرجال على إخفاء مشاعرهم، بغض النظر عن صعوبة المحاولة. قد يبدو أن هؤلاء الرجال يمزحون، ولكن قد يكونه ناك بعض الأدلة لمعرفة ما تعنيه بعض المشاعر.

يمكن للابراج ان تقدم إجابات. لا يهم ما إن كان حزينًا أو غيورًا أو غاضبًا - مهما كان الأمر، فإن كيفية معرفة متى يشعر الرجل بالغيرة تعتمد على برجه.

الغيرة عاطفة يصعب التعامل معها لأنها تنبع عادةً مع الكثير من المشاعر الأخرى، مثل الاكتئاب أو الغضب. ولكن بغض النظر عن الطريقة التي تظهر بها الغيرة، فمن المحتمل أن يكون رد فعلك الأول هو إخفاءها عن شريكك.

وعند الشعور بالغيرة سرًا، فإن تلك المشاعر الأخرى تميل إلى تضخيمها. حتى لو أنكرت ذلك، فقد يقول احدهم انه غاضب أو حزين – بينما في الواقع يتملكهم الحسد الشديد.

إليكِ أدلة حول شخصية كل برج، وكيفية معرفة ما إذا كان يشعر بالغيرة سراً.

برج الحمل

عندما يشعر رجل برج الحمل بالغيرة، يتحول إلى شخص لا يشبه نفسه. لديه مشاعر كبيرة وشخصية غير دقيقة، لكن هذا جديد ومخيف لكليكما.

الغيرة ليست شيئًا يشعر به برج الحمل كثيرًا، ولكن حين حصول ذلك، يجد صعوبة في إبقائها تحت السيطرة. بالتأكيد لن يخرج مباشرة ويخبرك أنه يشعر بالغيرة، ولكن يمكنك مشاهدة تغير موقفه.

سيبدأ يظهر التملك معك، وإذا انزعجت، فسيصبح عدوانيا ويتجادل معك لمحاولة الدفاع عن نفسه. الكل في الكل، سيصبح فوضويًا بشكل مباشر عندما يكون غيورًا، وهذه ليست حالا تلائمه.

برج الثور

عندما لا يشعر برج الثور بالغيرة، فهو حنون ومتعلق بالحبيب (بطريقة جيدة) - كرسائل صباح الخير، والكثير من القبلات و"أفتقدك" عند بعدك.

ولكن عند بالغيرة يحاول الاحتفاظ بها لنفسه، فهو لا يريد ان يكون الحبيب من هذا النوع، أفضل طريقة لمعرفة ما إذا كان يشعر بالغيرة سرًا هو أن تضخيمه لسماته الطبيعية كحبيب او زوج بمقدار 20 درجة. بدلاً من أن يكون لطيفًا بتعلقه الذي اعتدت عليه، سيصبح برج الثور متعجرفًا وفضوليًا. بدلاً من رسائل صباح الخير، توقعي منه أن يراسلك باستمرار، ويسألك عما تنوين فعله ومكانك في جميع ساعات اليوم.

سيصبح أيضًا متملكا، كما لو أنه يمتلكك ويريد أن يعرفه كل رجل آخر معك في الغرفة. قد لا يكون الوضع بهذا السوء ولكن انتبهي للعلامات.

برج الجوزاء

ليس لدى الجوزاء أي مشكلة في التعامل مع القليل من الجدال والخلافات في علاقته. كل ما يهتم به هو الحديث بصراحة على كل ما يزعجكما حتى تتمكنوا من تجاوزه.

ولكن عندما يشعر بالغيرة سرًا، فإن ذلك سيغيره ؛ حيث يشعر أنه لا يستطيع تقبل ذلك خوفًا من أن كون كل ما يجعله يشعر بالغيرة أمرا حقيقيا.

عندما يشعر رجل الجوزاء بالغيرة، فإنه يميل إلى عكس موقفك. أما المتحدث التي اعتدت عليه؟ بالكاد سيتحدث إليك لأنه لا يعرف ما الذي سيخرج من فمه.

من الواضح أن هذا سيبدأ في استفزازك بالطريقة الخاطئة، ولكن إذا حاولت طرحه الامر، فسوف يمزح فقط ويتجاهل الأمر. من الصعب جدا جعل الجوزاء يعترف بأنه يشعر بالغيرة سرا.

برج السرطان

ذو مشاعر عالية جدًا على أساس يومي، ولكن عندما يتعامل مع الغيرة السرية، تصبح هذه المشاعر أكثر جنونًا ويصعب التعامل معها.

هو متطلب وبعيد في نفس الآن خلال هذا الوقت، الأمر الذي قد يكون مربكًا بدرجة كافية بالنسبة لك، ولكنه كابوس مطلق بالنسبة له. توقعي منه أن يخبرك أنه لا يهتم إذا كنت لا ترغبين في قضاء وقت ممتع ليلة الجمعة، ثم يغير رأيه على الفور ويضع الخطط معًا.

سيكون السرطان أيضًا عدوانيًا سلبيًا بشكل لا يصدق، والذي يميل إلى أن يكون أكبر تحذير له عندما يشعر بالغيرة سرًا. قد يكون مفرط الحماية ليحاول إظهار أسفه لسلوكه، لكنه سيتحول إلى هذا الوحش السلبي العدواني في اللحظة التي يشعر فيها بالغيرة مرة أخرى.

برج الأسد

عندما يشعر رجل الاسد بالغيرة، فإنه يقنع نفسه أنه يشعر بالغيرة فقط لأن هناك سببًا حقيقيًا لذلك. حيث يعتقد أنه واثق جدًا من مشاعره لدرجة أنه لا توجد طريقة قد يكون بها مخطئًا بشأن مشاعره.

ستلاحظين أن مزاجه سيتغير من متفائل ومحب إلى وقح تمامًا.

بالإضافة إلى كونه فظًا وسريع التفاعل، يميل إلى الإفراط في الدراما. هذا يعني الاستهزاء وقلب عينيه كلما ظهر الشخص الذي يشعر بالغيرة منه في محادثة، وقد بكي ويتهمك بعدم حبه، ويهملك تمامًا.

كما أنه يميل إلى الكذب ويخبرك أنه متوتر في العمل أو قلق بشأن شيء آخر. توقع التعامل معه وكأنه طفل في السادسة من عمره بدلاً من عمره الحقيقي.

برج العذراء

بالنسبة إلى برج العذراء، الغيرة عاطفة مربكة وقاسية، وهو شعور لا يريد أن يتعامل معه أبدًا في علاقته. يحاول ألا يهتم، لكن برج العذراء يهتم بكل شيء.

عندما يشعر برج العذراء بالغيرة، فإن رد فعله الفوري هو إخفاءه. لذا، فمن المحتمل أنه سيبقي الأمر سراً.

ابحث عن علامات مثل بعده أو كونه هادئًا لأنه سيرغب في التراجع عن أفكاره ومحاولة اكتشافها بمفرده. ليس من الصحي ألا يسمح لك بالتدخل حتى تتمكنوا من حل الامر معًا، ولكن كوني صبورة لأنه يريد تنظيم نفسه قبل مجيئه إليك.

بالطبع، هذا هو رد فعله على أي شيء سلبي يشعر به، لذا توقعي أن يكون برج العذراء أقل اهتمامًا ورعاية لك وللعلاقة. حيث سيشعر أنه بحاجة إلى تعليق حبه حتى يعرف ما يجري.

برج الميزان

الميزان يستخدم الغيرة كخدعة لتقربك منه. يعتقد أنه إذا أظهر لك كم هو أفضل من أي شخص آخر فقد تهتمين به وتتوقفين عن فعل الأشياء التي تجعله يشعر بالغيرة.

قد يبدو هذا محيرًا، ولكن في عقله يعتقد أن الامر غلطتك لأنه يشعر بالغيرة. هذا أمر كبير بالنسبة للميزان لأنه ليس عادة صبيانيًا، لكن المشاعر السلبية مثل الغيرة تحوله إلى طفل.

الميزان سيكون أيضًا أكثر حنانًا معك في البداية. هذا لمحاولة جعلك أكثر حنانًا معه (وأقل ودية مع أي شخص يغار منه). إذا لم ينجح ذلك، سيبدأ الميزان في التغزل بكل شخص يقابله، حتى لو كنت معه.

برج العقرب

ليس سرا أن للعقرب مشاعر جياشة، وعندما يتعلق الأمر برجل غيور من برج العقرب، فإنه يميل إلى اعطاء رد فعل كبير جدا. حتى لو أخبرته أنه لا داعي لأن يشعر بالغيرة، فإنه سيرغب في معرفة ذلك بنفسه.

في البداية، سيغضب - لا تتوقعي أن يتحدث العقرب معك عن ذلك وان يبتعد بينما يكتشف مشاعره ؛ بل توقعي منه أن يصاب بالجنون وبسرعة.

حتى يكتشف بنفسه أن مشاعر الغيرة لديه بلا سيطرة، سيفعل العقرب ما يفعله جميع أصدقائه المجانين: هو مصاب بجنون العظمة. قد يعتقد أنك تراسلين أشخاصًا آخرين عندما لا يكون، ومن المحتمل أنه سيقنع نفسه بأنه بحاجة إلى مراقبتك بشكل أفضل.

سلوك مجنون، لكن العقرب بحاجة إلى العمل على كيفية تعامله مع عواطفه. بالإضافة إلى كل ذلك، فإن غضبه سيحوله إلى شخص أكثر سرية مما هو عليه بالفعل.

برج القوس

الشيء الوحيد الذي يكرهه رجل القوس هو الشعور بالغيرة فهو الشخص الذي لا يريد أبدًا أن يتم تقييده أو المساومة على الشخص الذي هو عليه، لذلك عندما يشعر بالغيرة، يعتقد أن السبب في ذلك هو أنه أصبح عالقًا في علاقته.

في البداية، سيكون في حالة إنكار. فهو لا يريد لأي شيء في الحياةان يزعجه، لذلك يصعب عليه تقبل هذه المشاعر الجديدة. بمجرد أن يتقبل أنه يشعر بالغيرة، سيحاول أن يكون عفويًا بشأن ذلك - وهذا يعني إلقاء النكات أو تجاهلها أو التظاهر بأنك "مجنونة".

بالطبع، لأن القوس يكره الاضطرار إلى التعامل مع المشاعر الجديدة والمخيفة بمفرده، فسوف يفزع قليلاً. ماذا لو كانت حقا تحب شخص آخر؟ ماذا لو لم تختف غيرته أبدًا وبقي هو الرجل الذي يشعر بالغيرة من لا شيء؟

هذه الأفكار المتطفلة تستبيح رأسه الآن، ويرهقه التحمل. توقع منه أن يصبح عاطفيًا قليلاً - سواء كان ذلك في شكل تهيج أو اكتئاب - حتى يتخلص منه ويذكر نفسه بأنه لا يوجد ما يدعو للغيرة.

برج الجدي

إذا تحدثت عن الغيرة إلى برج الجدي، فستكون هناك احتمالات كبيرة أنه سيقول شيئًا ما على الفور مثل "الغيرة عاطفة غبية. لن أشعر بالغيرة أبدًا ".

لكن برج الجدي إنسان مثلنا تمامًا ولا يمكنه دائمًا السيطرة على شعوره في الوقت الحالي. وعندما يشعر بالغيرة حتمًا، سيبدأ شكله الخارجي الذي لا يمكن اختراقه في الانهيار.

الجدي الغيور هو الشخص الذي يجد نفسه يشعر بالمرارة حيال كل ما له علاقة بالحب. من المحتمل أن يتذمر ويتعلق كثيرًا، لأنه إذا شعر بالغيرة، فلا شيء يهم بعد الآن.

سيصبح أيضًا أكثر شكًا فيك وبما تفعلينه عندما لا يكون موجودا. وعلى الرغم من أنه يشعر بالريبة والانزعاج ،الا انه لا يهمل الاهتمام بعلاقته وتلبية احتياجات شريكه: أنت.

برج الدلو

برج الدلو لا يحب الشعور بالغيرة لأنه يتعارض مع كل ما يمثله: الحب والسعادة.

الغيرة تجعل برج الدلو غير مرتاح بشكل أساسي، ومن المحتمل أنه سيتظاهر بأنه ليس لديه أي فكرة عما تتحدثين عنه إذا تحدثت عن غيرته. في الواقع، يتقن التظاهر بأن لا شيئ يزعجه لدرجة أنك قد تقتنعك بالفعل أنه لا يشعر بالغيرة.

في حين أنه قد لا يعترف بأي شيء بصوت عالٍ، فإن دماغه يتسابق مع أفكار خسارتك وإفساد علاقته، كل ذلك لأنه يشعر بالغيرة. يميل إلى الإفراط في التفكير في الأمور سواء أراد ذلك أم لا، لذا توقع أن يكون أكثر هدوءًا من المعتاد وأكثر توتراً.

لا تدوم غيرته عادة لفترة طويلة، لكن لا يزال بإمكانها أن تضغط على علاقتكما.

برج الحوت

في حين أن الحوت قد يكون حساسًا وغير آمن في بعض الأحيان، فعندما يشعر الرجل الحوت بالغيرة، يتم تضخيم هذه المشاعر.

فجأة، يشعر أنه يجب عليه التنافس مع شخص آخر من أجل عاطفتك، حتى لو كان ذلك بعيدًا عن الحقيقة. لكن بالنسبة للحوت، فإنه يقنع نفسه أن غيرته سببها عدم كونه حبيبا رائعًا.

كما أنه يصبح أكثر انسحابًا حولك. هذه هي طريقته لإعلامك أنه إذا كنت تفضلين أن تكون مع شخص آخر، فلن يمنعك.

قد يكون الأمر مزعجًا بالنسبة لك للتعامل – مع برج يلعب دور الضحية دائمًا - ولكن القليل من الحب والعاطفة سيقطعان شوطًا طويلاً معه، ويثبت له أنك لا تريدين أي شخص آخر.