المرأة

هذا هو سعر جمبسوت ياسمين صبري الذي ارتدته هيفا وهبي قبلها

Lebanon 24
11-12-2020 | 18:00
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لفتت مؤخرا الفنانة المصرية ياسمين صبري الأنظار بظهورها بإطلالة بسيطة ومميزة خلال حضورها فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42. واختارت لهذا جمبسوت باللون الأسود موقّعاً من دار Balmain وتبين من خلال البحث أن سعره يصل إلى 3524 دولاراً أميركياً.

 

وأبدى الكثير من المتابعين إعجابهم باللوك ورأوا أنه يليق بها أكثر من الفساتين الفاخرة، وخصوصاً ذلك الذي ارتدته خلال حفل الافتتاح. لكّن آخرين انتبهوا إلى أنه التصميم نفسه الذي ارتدته الفنانة هيفا وهبي في العام 2014 خلال حضورها حفل توزيع جوائز Grammy’s في لوس أنجليس في الولايات المتحدة الأميركية.

المصدر: لها
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