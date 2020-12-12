المرأة

هل عادت أصالة إلى زوجها الأول أيمن الذهبي؟

Lebanon 24
12-12-2020 | 09:00
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كشفت ابنة الفنانة السورية، أصالة نصري، عن لقاء جمع أخيرا بين والدتها ووالدها، رجل الأعمال، أيمن الذهبي.

 

وشاركت شام الذهبي، أمس الجمعة، عبر حسابها على موقع "إنستغرام" صورة من لقاء والدتها أصالة نصري بزوجها الأول، أيمن الذهبي، وهي بصحبتهما وأشقائها الأربعة.

 

وعلقت الذهبي على الصورة، قائلة: "العائلة هي كل شيء".

A post shared by Sham Al Zahabi-شام الذهبي (@shamalzahabi)


 
 

وحازت الصورة التي شاركتها ابنة أصالة على إشادة واسعة من متابعيها وكذلك من مشاهير، مثل بسمة بوسيل، زوجة الفنان المصري، تامر حسني، التي علقت عليها: "ما شاء الله".

 

وكتب متابع عن الصورة: "ما أجمل التصالح والتسامح والتعايش"، فيما تكهن بعض منهم أن الفنانة السورية وزوجها الأول عادا إلى بعضهما من جديد، وعلق متابع أن هذه الصورة من الممكن أن يتم اختتام بها عام 2020.

 

 

يشار إلى أن أصالة نصري أعلنت، في شهر كانون الثاني 2020، انفصالها بشكل رسمي عن زوجها المخرج طارق العريان، بعد زواج دام 14 عاما.

 

 

المصدر: سبوتنيك
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