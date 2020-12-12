المرأة

أبراج هم ملوك وملكات الحياة الإجتماعية.. هل أنتِ من بينها؟

Lebanon 24
12-12-2020 | 22:00
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البشر أنواع، هناك من يحب الحياة الاجتماعية، وهناك من يكرهها وهناك من هو محايد تجاهها. هؤلاء يجدون متعة في التواصل مع الاخرين وهم عادة روح اي مكان يتواجدون فيه لان الاختلاط الاجتماعي يبرز أجمل ما فيه شخصياتهم. التواصل مع الاخرين سهل جداً بالنسبة اليهم فهم يمكنهم التعرف على والتواصل مع غالبية المتواجدين في اي مكان يدخلون اليه للمرة الاولى وخلال فترة قصيرة، والافضل من هذا كله هو انهم عندما يغادرون فهم يرحلوا تاركين إنطباعاً جيداً على الجميع.

 

فأي ابراج هم ملوك وملكات الحياة الإجتماعية؟

 

الحمل -21 آذار - 19 نيسان

الحمل يملك الكثير من الخصال التي تجعله يكسب ود الجميع في أي مكان يتواجد فيه. فهو يحب المرح وإمضاء الوقت الجيد، ذكي جداً، يملك حس  فكاهة وهو مستعد للقيام بأي شيء من اجل بث الحياة في المكان الذي يتواجد فيه. والافضل من هذا كله هو انه يتصرف على سجيته من دون ادعاء وبالتالي لا زيف ولا كذب. الحمل يستمتع بالاختلاط الاجتماعي وهو يستمتع برفقة الاخرين وهم بدورهم يستمتعون برفقته.

 

 

الثور 20 نيسان - 20 أيار

الثور هو ذلك الشخص الذي وبمجرد دخوله الى اي مكان يلفت كل الانظار اليه. وصحيح انه من الابراج التي تحب ان تمضي الوقت بمفردها ولكنها أيضاً تحب الاختلاط الاجتماعي. البرج هذا يملك ذلك السحر الذي يجعله يثير إهتمام  للاخرين وبالتالي ينجذبون اليه بشكل تلقائي.

 

الجوزاء 21 أيار - 21 حزيران

الجوزاء يعشق وبكل قواه الحياة الاجتماعية، وذلك لان البرج هذا يجد متعة في التواصل مع الاخرين والتعرف اليهم. الجوزاء من الابراج التي يمكنها الحديث مع شخص غريب وجعله يشعر بالراحة خلال فترة قصيرة جداً وذلك لانه يجعل كل شخص يلتقي به يشعر بانه مميز.

 

الأسد 23 تموز - 22  آب  

الاسد برج إجتماعي وبشكل مبالغ به..في الواقع الحياة الاجتماعية الدائمة والنشيطة هي أسلوب حياة بالنسبة الى الاسد. فهو لا يمكنه الا ان يتواجد مع الاخرين لان العزلة تعني انه لا يمكنه ان يقوم بما يحب القيام به هو الإستعراض والإثبات للجميع بانه النجم المطلق.

 

ولكن الامر لا ينحصر بهذه الامور فحسب فالاسد يملك مهارات خرافية بالحديث وإستخدام الكلمات  ويمكنه كسب اهتمام الجميع بسرعة بالغة جداً.

 

القوس 22 تشرين الثاني- 21 كانون الاول

القوس برج اجتماعي جداً وذلك لان الاختلاط هذا يعني انه سيتعرف على اشخاص جدد وسيختبر مغامرات جديدة. القوس لا يمكنه ان يستمر بالقيام بالامور نفسها والتواجد مع الاشخاص انفسهم وعليه هو يحتاج لان يلتقي باشخاص جدد بشكل دائم. وبما انه ايضاً لا يمكنه ان يبقى حبيس المنزل فهو دائماً يتنقل بين مكان واخر، وبشخصيته العفوية والمحبة للحياة فهو على الارجح يعرف غالبية الاشخاص الذي يسكنون في المدينة التي يعيش فيها.

المصدر: الجميلة
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