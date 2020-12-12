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المرأة
ممثل لبناني يهين اعلامية شهيرة.. والأخيرة ترد: لا يشبه اخلاقي وتربيتي
Lebanon 24
12-12-2020
|
15:00
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علّقت الإعلامية والممثلة اللبنانية ساشا دحدوح على التعليق المسيء الذي نشره الممثل جوليان فرحات عبر "ستوري" إنستغرام.
وفي حديث صحافي أكّدت ساشا أنها لن تردّ على هذا الأسلوب أبداً لأنه لا يشبهها ولا يشبه أخلاقها وثقافتها وتربيتها.
وكان جوليان قد أساء إلى ساشا ونشر صورة لها عبر "ستوري" إنستغرام أثناء تقديمها البرنامج الصباحي "صباح اليوم" عبر قناة الجديد وأردف قائلاً: "المذيعات اللبنانيات بخلوني إحتار إذا بدي اهتم للموضوع أو مارس العادة السرية، المصرفية مبروك لإلنا كمجتمع".
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