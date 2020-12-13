المرأة

سيرين عبد النور مصدومة بسبب ما قامت به ابنتها: ""لا مش عم صدق"

Lebanon 24
13-12-2020 | 09:00
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عبرت الفنانة سيرين عبد النور عن دهشتها من الخطوة الطريفة التي لجأت اليها ابنتها تاليا للتسلية ولتغيير شكلها ومجاراة الموضة بطريقة بريئة ومرحة.

وشاركت عبد النور متابعيها عبر خاصية الستوريز على "انستغرام" مقاطع فيديو لابنتها خلال الدرس في المنزل وظهرت وهي تضع خصلة اصطناعية باللون البني على شعرها ليكون لها غرة، وكتبت سيرين على المقطع "شو هالستايل الروعة".

وحرصت سيرين على التركيز على غرة ابنتها للتعبير عن صدمتها من اختيار الطفلة للوك الجديد وعلقت مع ضحكة "لا مش عم صدق الغرة".
المصدر: لها
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