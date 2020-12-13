للمرأة.. هذه هي الابراج الاكثر رومانسية!

رغم أن كل شخص يفسر الحب بطريقة مختلفة ولكن الجميع يتفق على نقطة واحدة وهي أن إظهار العاطفة والإخلاص والشغف تتطلب أكثر من كلمة "أحبك". قول هذه الكلمة سهل للغاية ولكن إثباتها هو الجزء الصعب. إثبات الحب يتم من خلال التصرفات المدعومة بالكلمات، وهذه الامور بشكل أو باخر هي أساس الرومانسية.كل برج رومانسي على طريقته، ولكن هناك فئة الرومانسية، اكثر من غيرها لانها وبكل بساطة تكرس حياته من اجل الرومانسية. فكل ما تقوم به هدفه إظهار الحب للاخر وجعله يشعر بانه محبوب وبأنه يتم تقديره بشكل كبير.فمن هي الابراج التي تكرس حياتها للرومانسية؟الحوتمن المنطقي والطبيعي أن يكون الحوت على رأس اللائحة. البرج هذا يعيش من اجل الرومانسية. فهو يحب الحب ويحلم بالرومانسية في كل لحظة في حياته كما انه كريم للغاية.. كريم بما يملك وكريم بمشاعره. الحوت يريد رومانسية تشبه رومانسية الروايات وبالتالي هو في حالة من السعي الدائم لجعلها واقعاً، وعليه إن لم يتلقى هذه الرومانسية من الشريك فهو يمنحها إياه. وعندما نضيف الى الصورة واقع ان الحوت لا يخاف من التعبير عن مشاعره وعن رومانسيته، فإن البرج هذا بالتأكيد يجعل حياة أي شخص يرتبط به عبارة عن رواية رومانسية بمفاجآت لا تنتهي.الثورعندما يقع الثور في الحب فهو يصبح في حالة من السعي الدائم من اجل أن يكون جذاباً وساحراً. وبما ان الثور أساساً من الابراج الساحرة فهو حين يقع في الحب يصبح لا يقاوم. البرج هذا خبير بالمقاربات الرومانسية وذلك لانه من الابراج التي تستمتع بالحياة وتستكشف روعتها من خلال الحواس. الثور يدرك تماماً ما الذي عليه فعله وكيف عليه فعله وفي أي توقيت. الثور قد يبدو للبعض بأنه بعيد عن الرومانسية ولكنه ليس كذلك، هو للاخرين تقليدي ولا يقوم بما هو "خارج الصندوق" ولكنه مع من يحب مختلف تماماً.الحملالحمل هو برج ناري، كل جزئية من شخصية هذا البرج نارية. الحمل من الابراج التي تشعر بالكثير من الشغف والعاطفة تجاه كل ما تقوم به. حين يحب الحمل فإن مستوى الرومانسية التي يختبرها تكون مرتفعة للغاية. البرج هذا يعبر عن رومانسية من خلال كل ما هو مميز ومختلف، الهدايا العديدة والضخمة، والمفاجآت التي لا تخطر على بال الشريك.رومانسية الحمل قائمة وبشكل كبير على المفاجآت وذلك لانه يضع الكثير من الجهود في كل ما يقوم به تجاه الشريك. جهود الحمل تكون سرية أي انه لا يظهر للشريك بأنه يسعى ويحاول من اجل القيام بهذه المبادرة او تلك وبالتالي النتيجة مهما كان حجمها تكون مفاجئة تماماً.القوسمع القوس أي سيناريو مهما كان يمكنه وبكل سهولة أن يتحول الى كل ما هو مبالغ به.. والرومانسية لا تغرد خارج السرب بالتأكيد. القوس من الابراج التي تعاني من الهوس بالامور التي تعني لها وهذا يعني أنه فعلياً "مهووس" بالشريك وبالتالي كل ما سيقوم به سيكون من اجل جعله في حالة من الانبهار. وبالتالي سيكون هناك الكثير من التخطيط والتفكير خارج الصندوق من اجل الخروج بافكار ومبادرات تجعل الشريك يشعر بأنه الاجمل والافضل والأروع على هذا الكوكب.الأسدالأسد برج يملك الكثير من الغرور والقوة، ولكنه عاشق بنوايا صافية جداً. عندما يقع الاسد في الحب فإن مهمته ستكون جعل الشريك يرى بأن الحياة جميلة. لتحقيق ذلك الأسد سيقوم بالمستحيل من أجل جعل الشريك يشعر بالسعادة. يمكن توقع المبادرات الرائعة الخارجة عن المألوف والعلنية والمبالغ بها من الأسد، فالبرج هذا معروف عنه بأنه لا يرضى بما هو «عادي» فهو يحتاج الى المبالغة بكل شيء من اجل إثبات حبه.الأسد يريد أن يكون الرقم واحد في حياة الشريك وأن يكون الشريك كذلك بالنسبة اليه.