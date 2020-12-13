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المرأة
ديما قندلفت بأحدث صورة لها مع زوجها.. كم هائل من التعليقات السلبية (صورة)
Lebanon 24
13-12-2020
|
15:00
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تداول رواد السوشال ميديا صورة حديثة تجمع الفنانة السورية ديمة قندلفت وزوجها وزير الاقتصاد السوري السابق همام الجزائري. وكان اللافت كمية التعليقات السلبية والتنمر الذي تعرض له زوج الفنانة؛ إذ إن أغلب التعليقات كانت حول أن سبب ارتباطهما هو المال، واستعان بعضهم بكلمة الفنانة المصرية ياسمين صبري والتي أصبحت تستخدم في مثل هذه العلاقات قائلين "شكلوا بضحكها".
ورأى بعض آخر ان التعليقات كانت قاسية جدًا، ولهذا السبب عادة ما يحاول المشاهير إخفاء حياتهم الخاصة عن الجمهور، حتى لا يتعرضوا لمثل هذه النوعية من التنمر.
يُشار إلى أن قندلفت تزوجت من وزير الاقتصاد همام الجزائري في عام 2015، إلا أنهما لم يرزقا بأطفال بعد.
المصدر: فوشيا
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