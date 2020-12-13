المرأة

جينيفر لوبيز تخطف الأضواء بلوك مذهل من التسعينيات (صورة)

Lebanon 24
13-12-2020 | 22:00
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في أحدث ظهور فني لها، تسلمت النجمة العالمية جينيفر لوبيز جائزة البيلبورد للنساء في المجال الموسيقي لعام 2020، وقد بدت في لوك كان محط الأضواء والأنظار، مثل الجائزة العالمية.
 
الجائزة التي قُدمت للنجمة عن طريق الإنترنت، من خلال فعالية فنية افتراضية، ظهرت خلالها جاي لو بلوك يحمل لمسة من صيحات التسعينيات، وبدت كأنه تصفيفة منزلية بسيطة قامت بها النجمة بنفسها دون الاستعانة بأي مصففين متخصصين. فقد ظهرت وهي تعقص شعرها في كعكة مهندمة، مع خصلات رفيعة منسدلة على جانبي وجهها.
 
يبدو أن جاي لو لديها حنين خاص لفترة التسعينيات، التي شهدت بدايات نجاحها وانطلاقها في الولايات المتحدة والعالم، وهذا ما يؤكده تكرر ظهورها بلوكات تحمل طابع التسعينيات أكثر من مرة خلال هذا العام. 
 
وقد بدت جينيفر لوبيز متألقة ومشرقة، مع مكياج متألق ومشرق، استخدمت فيه لوناً زهرياً فاتحاً مشرقاً لظل الجفون، وحمرة شفاه بلون محايد شديد اللمعة على شفتيها، مع تطبيق مكياج بشرة مشرق ومضيء، زادها تألقاً وشباباً.
 
جينيفر لوبيز تخطف الأضواء بلوك مذهل من التسعينيات
المصدر: نواعم
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