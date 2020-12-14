إلى كل سيدة.. إليك طريقة تنظيف وصلات الرموش

تستخدم الوصلات الصناعية للرموش للحصول على مظهر أكثر جاذبية للعينين، لكنها تشكل في نفس الوقت بيئة مثالية للعرق والأوساخ.

ومن الضروري غسل وتنظيف وصلات الرموش بانتظام لتدوم لوقت أطول، ولتبدو أكثر كثافة وانتفاخاً، ولتجنب نمو الجراثيم والبكتيريا المسببة للأمراض.

وغالباً ما تعرف النساء اللواتي يستخدمن وصلات رموش ضرورة تجنب تعريضها للبلل خلال الـ 24 ساعة الأولى. ويجب أيضاً تجنب البخار والحرارة الزائدة لمدة 48 ساعة تقريباً، مع تجنب وضع مساحيق التجميل قدر المستطاع.

وينصح الخبراء بتنظيف الرموش الصناعية للمرة الأولى بعد يومين إلى ثلاثة أيام من أول استخدام، ثم تنظيفها مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع، أو مرة واحدة يومياً إذا كانت البشرة دهنية أو في حال وضع مساحيق التجميل على العينين.



كيفية تنظيف وصلات الرموش

ستحتاجين إلى منظف للرموش خالي من الزيوت لتنظيف وصلات الرموش، فالزيت يمكن أن يتلف الصمغ ويسبب تساقط وصلات الرموش، لذا فإن اختيارك للمنظف المناسب أمر ضروري. وإذا كنت تضعين محدد العيون، اغمسي قطعة قطن في المنظف وامسحيها برفق.

أزيلي باقي مكياجك في نفس الوقت عن طريق تطهير وجهك بمنظف خالٍ من الزيوت، أو بالمطهر العادي ولكن تجنبي العينين، ثم بللي الرموش بالماء البارد وبعد وضع القليل من المنظف في راحة يدك النظيفة ضعيه على كلا الجفنين.

لا تفركي عينيك أبدًا أثناء تنظيف وصلات الرموش لأن أي شد سيجذبها بعيدًا عن الغطاء. دلكي المنظف برفق على الجفون وخطي الرموش بعيدًا عن الجذور، وتجنبي ملامسة عينيك أو إدخال المطهر في عينيك، واستخدمي قطعة قماش ناعمة مبللة على جفونك المغلقة برفق واشطفي المنظف.

يمكنك رش الماء من الحوض على عينيك ورموشك إذا كان ذلك أسهل، ثم جففي عينيك بمنشفة نظيفة دون شدها بعيداً عن الجلد، ولا تستخدمي المناديل الورقية للقيام بذلك، فقد تتفتت وتلتصق برموشك.

استخدمي عصا الرموش لتمشيط رموشك لفصلها عند جفافها، ثم اعملي على تهوية الرموش للخلف وللخارج لخلق التأثير الذي تريدينه، سيحافظ هذا على المظهر المثالي للرموش الصناعية، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.