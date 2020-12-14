المرأة

إلى كل سيدة.. إليك طريقة تنظيف وصلات الرموش

Lebanon 24
14-12-2020 | 06:00
A-
A+
Doc-P-774699-637434971098889405.jpg
Doc-P-774699-637434971098889405.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تستخدم الوصلات الصناعية للرموش للحصول على مظهر أكثر جاذبية للعينين، لكنها تشكل في نفس الوقت بيئة مثالية للعرق والأوساخ.
ومن الضروري غسل وتنظيف وصلات الرموش بانتظام لتدوم لوقت أطول، ولتبدو أكثر كثافة وانتفاخاً، ولتجنب نمو الجراثيم والبكتيريا المسببة للأمراض.
وغالباً ما تعرف النساء اللواتي يستخدمن وصلات رموش ضرورة تجنب تعريضها للبلل خلال الـ 24 ساعة الأولى. ويجب أيضاً تجنب البخار والحرارة الزائدة لمدة 48 ساعة تقريباً، مع تجنب وضع مساحيق التجميل قدر المستطاع.
وينصح الخبراء بتنظيف الرموش الصناعية للمرة الأولى بعد يومين إلى ثلاثة أيام من أول استخدام، ثم تنظيفها مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع، أو مرة واحدة يومياً إذا كانت البشرة دهنية أو في حال وضع مساحيق التجميل على العينين.

كيفية تنظيف وصلات الرموش
ستحتاجين إلى منظف للرموش خالي من الزيوت لتنظيف وصلات الرموش، فالزيت يمكن أن يتلف الصمغ ويسبب تساقط وصلات الرموش، لذا فإن اختيارك للمنظف المناسب أمر ضروري. وإذا كنت تضعين محدد العيون، اغمسي قطعة قطن في المنظف وامسحيها برفق.
أزيلي باقي مكياجك في نفس الوقت عن طريق تطهير وجهك بمنظف خالٍ من الزيوت، أو بالمطهر العادي ولكن تجنبي العينين، ثم بللي الرموش بالماء البارد وبعد وضع القليل من المنظف في راحة يدك النظيفة ضعيه على كلا الجفنين.
لا تفركي عينيك أبدًا أثناء تنظيف وصلات الرموش لأن أي شد سيجذبها بعيدًا عن الغطاء. دلكي المنظف برفق على الجفون وخطي الرموش بعيدًا عن الجذور، وتجنبي ملامسة عينيك أو إدخال المطهر في عينيك، واستخدمي قطعة قماش ناعمة مبللة على جفونك المغلقة برفق واشطفي المنظف.
يمكنك رش الماء من الحوض على عينيك ورموشك إذا كان ذلك أسهل، ثم جففي عينيك بمنشفة نظيفة دون شدها بعيداً عن الجلد، ولا تستخدمي المناديل الورقية للقيام بذلك، فقد تتفتت وتلتصق برموشك.
استخدمي عصا الرموش لتمشيط رموشك لفصلها عند جفافها، ثم اعملي على تهوية الرموش للخلف وللخارج لخلق التأثير الذي تريدينه، سيحافظ هذا على المظهر المثالي للرموش الصناعية، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.
 
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
22:00 | 2020-12-13
18:00 | 2020-12-13
15:00 | 2020-12-13
12:00 | 2020-12-13
09:00 | 2020-12-13
22:00 | 2020-12-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website