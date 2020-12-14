العربية الوحيدة في القائمة: ياسمين صبري من بين أجمل 100 وجه في العالم

أعلن الحساب الرسمي لمسابقة "تي سي كاندلر " tccandler ، عبر حسابه على موقع إنستغرام اختيار الممثلة المصرية ياسمين صبري للسنة الثالثة، ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم.

وتعد صبري الفنانة العربية الوحيدة المتواجدة هذا العام ضمن قائمة أفضل 100 وجه في العالم، والتي ضمت العشرات من نجوم هوليوود وبوليوود ونجوم الرياضة، وملكات جمال عدد من الدول حول العالم.

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A post shared by TC Candler (@tccandler)





من جهتها، ياسمين ولغاية هذه اللحظة لم تكترث لهذا الحدث، ولازالت تلتزم الصمت حيال ذلك، ما جعل الجمهور المتابع لها يستغرب خطوتها هذه، ورجحوا أن تكون ياسمين في فترة حداد بسبب وفاة والد زوجها أحمد أبو هشيمة.