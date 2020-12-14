ساعة مصنوعة من الذهب ومرصعة بالألماس تسرق قلب أحلام.. وزوجها يلبي النداء مغازلاً (فيديو)

نشرت الفنانة الإماراتية أحلام عبر حسابها الخاص على تطبيق "سناب شات" فيديو جذب اهتمام الكثير من المتابعين. وفيه عرضت ساعة ثمينة جداً من توقيع دار Cartier وارفقتها بالتعليق: "أريد أصيح" (أبكي).

وسمع في المقطع صوت زوجها مبارك الهاجري وهو يعلق بأنه لا يريد لها أن تبكي وبأنه سيشتري لها الساعة. ورت عليه: "عمري وروحي أفداك أغلى من سكن قلبي. أبيك سالم. هالمسج عن ألف ساعة، وصلت يا عمري إنت".

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وتناقل الفيديو عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" وشاهده على أحدها في مدة قصيرة أكثر من 144 ألف متابع. وانقسم هؤلاء بين من أثنوا على العلاقة الجميلة التي تجمع الفنانة وزوجها ومن تعرضوا للأخيرة بالانتقاد لافتين إلى أنه من غير الجيد استعراض الثروات أمام الجميع.

وتبين أن الساعة مصنوعة من الذهب الأبيض ومرصعة بالألماس ومزينة في داخل الإطار بنقشة النمر.