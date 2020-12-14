المرأة

ساعة مصنوعة من الذهب ومرصعة بالألماس تسرق قلب أحلام.. وزوجها يلبي النداء مغازلاً (فيديو)

Lebanon 24
14-12-2020 | 09:00
A-
A+
Doc-P-774784-637435300996835672.jpeg
Doc-P-774784-637435300996835672.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

نشرت الفنانة الإماراتية أحلام عبر حسابها الخاص على تطبيق "سناب شات" فيديو جذب اهتمام الكثير من المتابعين. وفيه عرضت ساعة ثمينة جداً من توقيع دار Cartier وارفقتها بالتعليق: "أريد أصيح" (أبكي).

 

وسمع في المقطع صوت زوجها مبارك الهاجري وهو يعلق بأنه لا يريد لها أن تبكي وبأنه سيشتري لها الساعة. ورت عليه: "عمري وروحي أفداك أغلى من سكن قلبي. أبيك سالم. هالمسج عن ألف ساعة، وصلت يا عمري إنت".

A post shared by دلع المشاهير💃 ضحك فلة وناسه (@dl3_q8yat)


 
 

وتناقل الفيديو عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" وشاهده على أحدها في مدة قصيرة أكثر من 144 ألف متابع. وانقسم هؤلاء بين من أثنوا على العلاقة الجميلة التي تجمع الفنانة وزوجها ومن تعرضوا للأخيرة بالانتقاد لافتين إلى أنه من غير الجيد استعراض الثروات أمام الجميع.

 

وتبين أن الساعة مصنوعة من الذهب الأبيض ومرصعة بالألماس ومزينة في داخل الإطار بنقشة النمر.

المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
15:00 | 2020-12-14
12:00 | 2020-12-14
06:00 | 2020-12-14
22:00 | 2020-12-13
18:00 | 2020-12-13
15:00 | 2020-12-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website