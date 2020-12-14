هيفا وهبي زوجة ثانية!

ترددت خلال الأيام الماضية أخبار عن موافقة الفنانة هيفا وهبي لمشاركة ملكة الدراما المصرية يسرا في عملها الدرامي الجديد الذي تخوض به المنافسة الرمضانية لعام 2021، حيث تتفاوض الجهة المنتجة مع هيفا للحصول على موافقتها النهائية تجاه الدور المقرر أن تجسده ضمن الأحداث.

سرية تامة

يبدو أن المفاوضات التي تتم بين هيفا وهبي والجهة المنتجة لمسلسل يسرا الرمضاني المقبل سرية جداً، حيث إننا بسؤال هيفاء وهبي عن حقيقة الترشيح وموافقتها على العمل قالت في تصريحات خاصة لـ "نواعم" إنها لا يمكنها الكشف عن أي معلومات خاصة بهذا الأمر خلال الفترة الحالية، ولكنها لم تنفِ الخبر أيضاً.

جدير بالذكر أن هيفا هبي قدمت أفضل أدوارها خلال العمل الدرامي الأخير "اسود فاتح" الذي تُعرض حلقاته حصرياً عبر شاشة المنصة الإلكترونية شاهد، كما حصلت هيفا على لقب أفضل نجمة دراما لبنانية لعام 2020 في أحد استفتاءات الجمهور لهذا الموسم.

موقف قريب

وعلمت "نواعم" أن الشخصية المرشحة لها هيفا ضمن الأحداث هي شخصية الزوجة الثانية لزوج يسرا ضمن العمل، وأن المسلسل سينتمي للطابع الاجتماعي اللايت كوميدي، ومن المقرر أن تحسم هيفا موقفها قبل نهاية العام الحالي لبدء التحضيرات الفعلية للمسلسل

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وتتعاون يسرا في مسلسلها الدرامي الرمضاني الجديد مع نفس فريق عمل مسلسلها الدرامي الأخير "خيانة عهد"؛ حيث يقوم الكاتب أحمد عادل بكتابة حلقات المسلسل أما الإخراج فلسامح عبد العزيز.