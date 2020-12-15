المرأة

نور الشريف وبوسي.. هددت أهلها بالإنتحار إذا لم تتزوجه.. وليلة طلاقهما ماذا حصل؟

Lebanon 24
15-12-2020 | 06:00
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هي قصة حب بدأت في المشاهد الرومانسية، التي جمعتهما في الأعمال الدرامية وإنتقلت الى الواقع، وكانت صورة جميلة عن حالة الحب والعشق بينهما، فحتى عندما إنفصلا فعلا ذلك برقي وأظهرا لكل الناس أن الحب معاملة وطريقة تعاطي مع الشريك، إنهما الممثل المصري نور الشريف والممثلة المصرية بوسي.
 
البداية
حب نور الشريف وبوسي بدأ عن عمر صغير، وتحديداً حين كانا في إحدى بروفات مسلسل "القاهرة والناس"، الذي شاركا فيه.
أحبا بعضهما كثيراً، فذهب نور الشريف الى بيت أهل بوسي وطلب يدها، إلا أن والديها لم يقبلا، لأنه لم يكن غنياً وكانا يريدانها أن ترتبط برجل أعمال، يستطيع أن يجعلها تعيش حياة مريحة.
وقفت بوسي في وجه قرار والديها ورفضت الزواج من رجل غير نور الشريف، حتى أنها هددتهما بأنها ستنتحر في حال لم يقبلا بزواجها من حبيبها، لكن بعض الأصدقاء تدخلوا منهم المخرج عادل صادق، حتى قبل والديها، وكانت خطوبتهما في يوم عيد ميلادها، وفي عام 1972 تزوجا وأنجبا إبنتهما "مي" و"سارة".
 
باعت شبكتها في يوم عرسها
روت بوسي أنها إضطرت لبيع شبكتها في يوم الزفاف، لأن والدها أصر على طلب مبلغ كبير لمؤخر الزواج، وبالتالي إحتاج نور الشريف للمال لإتمام إجراءات عقد القران، وبعدها سكنا في شقة صغيرة.

طلاقهما
إنفصل نور الشريف وبوسي في عام 2006، وإستمر الإنفصال بينهما لمدة 8 سنوات، من دون أن يذكرا سببه.
ويروي مأذون المشاهير أحمد عبد الحكم الدويك تفاصيل الليلة، التي طلب منه فيها نور وبوسي القدوم للبحث في الطلاق، وأشار الى أنه فوجئ بإتصال هاتفي من نور يطلب منه المجيء الى البيت مع دفتر الطلاق، وعندما وصل همس في أذنه: "خلي بالك أنا مش عايز أطلق".
دخل المأذون وجلسا معهما حتى تصالحا، لكن في اليوم الثاني صُدم حين علم أن الصلح بينهما لم يدم، وطلبت منه الممثلة نورا، شقيقة بوسي، الحضور لإتمام الطلاق بين نور الشريف وبوسي المصممة على الإنفصال، فحصل ما أرادته.
بعد الإنفصال إنتشرت أخبار حول أسباب طلاقهما، وقيل وقتها إن الفنانة التونسية ساندي كانت أحد الاسباب، إلا أن بوسي عبّرت عن إندهاشها من هذا الأمر، في لقاء تلفزيوني سابق، وأجابت عن الأمر، قائلة: "مين ساندي دي؟ معروفة؟"، مشيرة إلى كونها لأول مرة تشاهد صورتها.
 
عروض الزواج تنهال على بوسي
كشفت بوسي في أحد اللقاءات التلفزيونية أنها تلقت العديد من عروض الزواج بعد طلاقها من نور الشريف، وكان أول عرض بعد عام واحد على الطلاق.
وقالت إنها لم تقبل للعديد من الأسباب، منها مرض والدتها ومسؤولياتها الكثيرة تجاه إبنتيها، فلم تكن تهتم وقتها بالإرتباط، مشيرة الى أنها كانت تتواصل مع نور الشريف خلال الطلاق، للتشاور في بعض المواضيع المهمة.

ما حقيقة إدمان نور الشريف على المخدرات؟
أكدت بوسي أن نور الشريف كان يتعاطى بعض الحبوب خلال تواجده في لبنان بفترة من الفترات، وذلك خلال خطوبتهما، لكن الأمر لم يتطور ليكون إدمانا حقيقياً، ولكنها إعترفت أن ذلك كان يؤثر عليه بطريقة سيئة ويجعله يتصرف بطريقة غير مسؤولة، وبعدها قرر التوقف عن التعاطي ونجح بذلك، من دون الذهاب الى أي طبيب.
 
عودتهما
بعد إنفصال دام لسنوات، عادا لبعضهما في بداية عام 2015، تزامناً مع خطوبة إبنتهما سارة، وإصابة نور الشريف بمرض سرطان الرئة، لتقف بوسي الى جانبه وتواكبه في رحلة العلاج.
وفي آب من العام نفسه، رحل نور الشريف عن الحياة بعد صراعه مع المرض، وظلت بوسي بجانبه حتى اللحظة الأخيرة.

الأعمال التي جمعتهما
إجتمع نور الشريف وبوسي في العديد من الأعمال، ومنها "حبيبي دائماً"، "أخر الرجال المحترمين"، "زمن حاتم زهران"، "العاشقان"، "كروانة".
المصدر: الفن
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