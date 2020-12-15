المرأة

بسبب ما قالته عن لقاح كورونا.. زوجة باسم ياخور تتعرض للانتقاد

Lebanon 24
15-12-2020 | 12:00
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ضجة أثارتها الكاتبة السورية رنا حريري، زوجة الفنان باسم ياخور، وذلك بسبب صورة نشرتها مؤخراً على حسابها الخاص على تطبيق "إنستغرام". وتبين أنها التقطت لها أثناء تلقيها الجرعة الاولى من لقاح "فايزر" المضاد لعدوى فيروس كورونا المستجد.

 

A post shared by Rana Alhariri رنا الحريري (@rana_alhariri)


 

وتعليقاً كتبت: "الجرعة الأولى من اللقاح بدون أي أعراض جانبية الحمدلله شكراً دولة الإمارات العربية المتحدة". إلا أن هذا عرضها لموجة من الانتقاد حيث أشار الكثير من المتابعين إلى أنه لا يمكن الأعراض الجانبية أن تظهر فور تلقي الجرعة.

 
 

ومما جاء في التعليقات: "عفكرة الآثار الجانبية مش شرط تظهر هلأ أو عليك حتى ممكن تظهر بعد سنين وممكن تظهر في أولادك" و"الأعراض الجانبية لبعد خمس سنين لتبين ما بتبين بين يوم وليلة" و"أديه دافعيلك عشان تروجيلو؟". كذلك دار جدل بشأن أهمية اللقاح وفاعليته وسأل بعض الناشطين عن كيفية الحصول عليه.

المصدر: لها
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