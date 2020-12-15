المرأة

فنانة عربية تعلن إصابتها بـ 5 أورام في رقبتها وتطلب الدعاء (صور)

Lebanon 24
15-12-2020 | 15:00
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كشفت الفنانة حسناء سيف الدين تفاصيل جديدة عن مرضها، والذي اضطرت بسببه لدخولها المستشفى، حيث نشرت عبر حسابها الخاص على "إنستغرام"، صورة لها وهي ترقد في المستشفى، وعلقت عليها بالقول: "بعد الفحوصات والسونار طلع في رقبتي خمس أورام وفي انتظار الجراح لعمل جراحة لأخذ عينة لفحصها وإن شاء الله تطلع حميدة ادعولي بليز، ادعولي".

 

A post shared by Hasnaa Saif Aldeen (@hasnaa_saifaldeen)


 

وكانت حسناء قد تعرضت منذ 3 أشهر إلى الإصابة بورم بسيط في الرقبة، ولكن بعد فترة ظهر ورم آخر في مكان مجاور للورم السابق، وهو الأمر الذي لم تعره اهتماماً بسبب انشغالها في بعض الأعمال الفنية.

 

وقررت مؤخراً أن تلجأ إلى الأطباء بعد أن هاجمتها الآلام والأوجاع، وتجرى حالياً بعض الفحوصات والحصول على عينة من أجل تحديد نوع الورم، ما إذا كان خبيثاً أو حميداً.

 

وكانت حسناء قد احتفلت مؤخراً بعيد ميلادها والذي وافق يوم 24 تشرين الأول ، معلنة أنها أكملت عامها الـ44 حيث إنها من مواليد 1976.

 

يذكر أن حسناء ممثلة أردنية من أصل فلسطيني، ولكنها مقيمة في مصر، حيث عاشت سنوات حياتها في القاهرة ودرست في إحدى الجامعات الخاصة، وبدأت نشاطها الفني عام 2007 من خلال مسلسل "لحظات حرجة"، كما شاركت في بطولة عدد كبير من المسلسلات منها "أسمهان" و"مذكرات سيئة السمعة" و"الصفعة".

 

المصدر: لها
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