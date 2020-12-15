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المرأة
3 أسباب تجعل زوجك الرجل الأفضل رغم عيوبه
Lebanon 24
15-12-2020
|
22:00
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في بداية الارتباط وحتى في بداية الزواج، يغمركِ الحب أنتِ وزوجك بحيث لا تتمكنان من ملاحظة العيوب التي تحملها شخصية كل منكما، ولكن مع مرور الوقت، تنطفئ جذوة المشاعر، وتبدأ العيوب بالظهور، ما يجعلكِ أحياناً تفكرين، هل زوجك هو الرجل الأفضل الذي كنتِ تبحثين عنه؟ وفي الواقع هناك 3 أسباب تجعل زوجك هو الرجل الأفضل الذي تبحثين عنه، وهي:
1- العيوب ليست دائمة
الشخصيات تتطور وتصبح أكثر نضجاً مع مرور السنوات، حتى أنتِ وزوجك تتطوران وتتغيران وتصبحان أكثر نضجاً، لذلك هناك دائماً فرصة لاختفاء بعض العيوب التي تزعجك في زوجك، ولكن كوني مستعدة لظهور عيوب أخرى قد تختفي أيضاً مع الوقت، وهذه هي الطبيعة البشرية، فلا تتسرعي في الحكم على زوجك، وتحرمي نفسك من معايشة تطورات شخصيته والتخلص من عيوبه مع مرور الوقت، فقط تحلي بالصبر.
2- "الشخص الأفضل" يحمل عيوباً أيضاً
إذا كنتِ تبحثين عن الزوج المثالي، فهذا كائن لا وجود له، لا يوجد أحد كامل، وكلنا بشر فينا عيوب ولدينا أخطاء، فكري في بداية حبك لزوجك، عندما وقعتِ في غرامه لم تلحظي عيوبه، وهذا يعني أن بحثك عن رجل أفضل يجعلكِ تقعين في نفس الفخ، فسوف يقف الحب حائلاً بينك وبين رؤية عيوب الشخص الذي تحبينه، ولكنكِ سوف تكتشفين هذه العيوب في النهاية، وسيكون عليكِ السير في نفس المسار، وهو الصبر والتمسك بالشخص الذي عاهدكِ على الالتزام حتى يصبح أكثر نضجاً وأقل عيوباً.
3- أنتِ أيضاً لديكِ عيوب عليكِ التخلص منها
أنتِ أيضاً بشر، تحملين عيوباً في شخصيتك، وهذا يعني أن زوجك يتحملك ويصبر حتى تصححي هذه العيوب وتصبحي أفضل، لذلك بدلاً من البحث عن شخص أفضل، انظري إلى عيوبك وحاولي إصلاحها لتكوني أنتِ زوجة أفضل.
المصدر: نواعم
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