المرأة

كارين رزق الله للقاضي صوان: "نحنا فجّرنا المرفأ.. حبسنا أو نفينا وريحنا من قرفنا"

Lebanon 24
16-12-2020 | 09:00
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غردت الممثلة كارين رزق الله عبر تويتر قائلة: "ممنوع نستدعي رئيس حكومة هيدي اهانة للطايفة السنية وطبعا كل سياسي متهم رح تقوم طايفتو دفاعاً عنو! برافو! هيدا بلد! للقاضي صوان بدي قول الشعب اللبناني هوي اللي فجر المرفأ الله يخلليك حبسنا او الاحسن نفينا وريحنا من قرفنا".

ممنوع نستدعي رئيس حكومة هيدي اهانة للطايفة السنية وطبعا كل سياسي متهم رح تقوم طايفتو دفاعا عنو ! برافو ! هيدا بلد ! ل #القاضي_صوان بدي قول الشعب اللبناني هوي اللي فجر المرفأ الله يخلليك حبسنا او الاحسن نفينا وريحنا من قرفن !

 
 

وأضافت: "طبعاً بدنا الحقيقة والكل تحت القانون من اكبر منصب لاصغر منصب شو ما كان مركزو وطايفتو!!! انشالله هالمرة يكون واضح كلامي!!!! وما بقى حدا يحللو غلط! الكل الكل".

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