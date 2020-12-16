زوجة أحمد الفيشاوي: "الحقوني جوزي هيتاخد مني" (فيديو)

علقت زوجة الفنان المصري، أحمد الفيشاوي، على الجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو متدوال لزوجها خلال مهرجان القاهرة السينمائي.

ويظهر الفيشاوي في الفيديو وهو يلتقط صورة مع الفنان شريف رمزي، بينما صوت في الخلفية ادعى ناشر الفيديو أنه لزوجة الفيشاوي وتخاطبه قائلة: "أحمد تعالى اقعد جنبي.. أحمد تعالى هنا".

وردت ندى الكامل زوجة الفنان أحمد الفيشاوي على ذلك قائلة: "أنا ولا قلت أحمد ولا قلت تعالى هنا.. وكمان مقولتش تعالى اقعد جنبي.. وكمان فيه واحدة بتنادي علي.. واللي يعرفني هيعرف إن ده مش صوتي".

وأضاف زوجة الفيشاوي: "يا جماعة أنا روحت البيت اتفرجت زيي زي الناس.. يا جماعة الحقوني أنا جوزي كان هيتاخد مني.. طيب الآنسة دي اللي عاوزاه يقعد جنبها مفكرتش للحظة أنا هقعد فين؟ واللي بتقولوا تعالى هنا.. طب لما هو يروح هنا أنا هروح فين؟".

تابعت: "على فكرة أنا أتقل وأرسن وأعقل بكتير إني أعمل كده وأنادي لجوزي بالشكل ده عشان شكلي.. وأنا أحب أحترم شكلي ونفسي جدا.. وأهو في الآخر لا رد على دي ولا راح هنا ولا بص حتى.. يعني شكلكوا وحش أوي".

واستنكرت قائلة: "ولاد الذين فلتوا مني.. بس معلش المرة الجاية هاخد بالي.. ستات تخاف متختشيش حقيقي.. أشعر بالاشمئزاز فعلا من تصرفات زي دي متلقش بأي ست محترمة.. أشعر بالاشمئزاز فعلا"، وفقا لموقع في "الفن".

ودائما ما يثير الفنان أحمد الفيشاوي وزوجته الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي عقب المهرجانات الفنية، وهو ما يكون مادة ثرية يلهث خلفها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.