المرأة

إبنة رضوى الشربيني أصبحت شابة جميلة بملامح أجنبية.. تعرفوا إلى تيا (صور)

Lebanon 24
16-12-2020 | 18:00
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احتفلت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني بيوم ميلاد ابنتها تيا. ولهذا نشرت على حسابها الخاص على "إنستغرام" صورة لها برفقتها وأرفقتها بصور أخرى من مراحل عمرها المختلفة.

 

ولفتت الفتاة أنظار المتابعين الذي أشاروا إلى أنها أصبحت مراهقة جميلة جداً وقارنوا بينها وبين والدتها واعتبروا أنها ورثت منها بعض ملامحها وأنها تتمتع بخصائص الجمال الاجنبي.

 

وفي التعليق على الصورة كتبت رضوى: "إلى من منحتنى حياة جديدة. إلى أول من منحتني الأمومة... إلى صديقتى الأولى و المفضلة". وأضافت: "كل سنة وانتِ بنتي اللي بتكبر قدامي وأنا فخورة بيها وبأخلاقها وشطارتها وأدبها...كل سنة و انتي حبييتي وبنتي و أختي وصحبتىي يا حتة منى ويا رب يقدرني اني أكون أم جديرة بيكي انتي وأختك. عبد ميلاد سعيد تيا".

A post shared by Radwa El Sherbiny (@radwaelsherbiny)

 

 
 

وحققت الصورة في ساعات قليلة أكثر من 391 ألف إعجاب وكانت من أولى المهنئات شام الذهبي ابنة الفنانة السورية أصالة التي كتبت: "أسعد يوم ميلاد لتيا الرائعة".

 

 

المصدر: لها
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