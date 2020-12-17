أعراض نقص فيتامين "ب" عند الحامل.. وتأثيره على الجنين

فيتامين ب هو من الفيتامينات المهمة جداً للجسم حيث يتكون من ثمانية فيتامينات قابلة للذوبان في الماء والتي تؤدى دور مهم فى عملية الأيض. وفيتامين ب يتواجد بشكل أساسي فى المكملات الغذائية والأدوية الطبية، فيتامين ب يعد من أكثر وأكبر التركيبات الكيمائية بالمقارنة بالكثير من الفيتامينات.ما هو نقص فيتامين ب أو ما يسمى بأنيميا نقص فيتامين بينتج نقص فيتامين ب عندما تقل كرات الدم الحمراء، مما يتسبب في عدم وصول الأكسجين اللازم إلى أنسجة الجسم.أهمية فيتامين ب للحامل والجنينيساعد فيتامين ب المرأة الحامل فى التغذية خلال فترة الحمل وذلك بالمحافظة على صحه طفلها ونموه فيلاحظ أن المرأة الحامل ليزداد حاجتها إلى الأطعمة الغذائية المفيدة لذلك ينصح بتناول الأطعمة التي تحتوي عليه.يساعد فيتامين ب على نمو الجنين ولذلك للتقليل من حظر المضاعفات المرتبطة بالحمل .يقوم فيتامين ب بتقليل خطر مضاعفات الحمل وذلك لدوره المهم فى الوظائف العصبية وتكوين الأحماض النووية والتمثيل الغذائي.يقوم فيتامين ب بإمتصاص حمض الفوليك ولذلك لإنتاج خلايا الدم الحمراء ‘فيلاحظ ازدياد حجم البلازما فى فترة الحمل بنسبة 50٪تقريبا ،وايضا زيادة عدد خلايا الدم الحمراء بنسبة تصل إلى 30٪ تقريبا.أعراض نقص فيتامين ب عند الحاملشحوب فى البشرة.الدوخة.ضيق التنفس.الإرهاق.فقدان الشهية .سرعه نبضات القلب.فقدان الوزن .عدم الاتزان فى الحركة.النسيان .تغير فى السلوك .رؤية غير واضحة.فقر الدم وظهور بعض الأمراض الجليدية مثل الالتهاب الجلدي والطفح الجلدي وجفاف الشفاه والمنطقة المحيطة بالفم والأنف وتشققها .تأثير نقص فيتامين ب على الجنين• يؤثر على وزن الطفل أثناء الولادة مما يضطره إلى دخول الحضانة .• الإصابة بمرض السكرى من النوعية الثانية .• يؤثر على الحبل الشوكي والدماغ مما يؤدى إلى الشلل الجزئي ثم الوفاة .علاج نقص فيتامين ب• عليك سيدتي الأهتمام بالأنظمة الغذائية والممثلة فى (الحليب ،البيض،الجبن،الدجاج،اللحوم الحمراء،الكبدة،التونا ،السلمون، المحار، السبانخ،الكرنب،البطاطا،الأفوكادو ،الفاصوليا،الحمص،المكسرات،العسل الموز )• ضرورة التوجه إلى الطبيب المختص لإعطاء الدواء المناسب والمتمثل فى المكملات الغذائية وغيره وذلك لعلاج نقص فيتامين ب.