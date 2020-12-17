ما هي الخيارات التجميلية أمامكِ لكي تتخلّصي من تجاعيد الجبهة؟

تعتبر التجاعيد من العلامات الطبيعية على التقدّم في السن، وخصوصاً تلك التي تظهر في اماكن واضحة، لا سيما تجاعيد الجبهة التي يمكن أن تسبّب لكِ الانزعاج. ولكن بعض هذه التجاعيد لا ينتج فقط عن التقدّم في السن، إنما هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى ظهورها.
ما هي أسباب تجاعيد الجبهة؟
بالإضافة إلى التقدّم في السن الذي يعتبر السبب الرئيسي لظهور التجاعيد على الجبهة، هناك أسباب عديدة أخرى قد لا تتنبّهين إليها. اليك أبرزها:
- التعرّض المفرط لأشعة الشمس دون أي حماية يضرّ بالبشرة ويفقدها رونقها وترطيبها، ما يؤدي إلى ظهور هذه التجاعيد خصوصاً على الجبهة ومحيط العينين والفم.
- البشرة الجافة تعتبر من أكثر الأنواع المعرّضة لظهور التجاعيد بسرعة. كما أن عدم الحفاظ على ترطيب الجلد يمكن أن يسبب التجاعيد، لذا من المهم الحفاظ على ترطيب البشرة.
- التدخين أيضاً يؤدي إلى ظهور التجاعيد والتسبّب بالشيخوخة المبكرة، نتيجة تأثيره على الكولاجين، وهو البروتين الأساسي المسؤول عن الحفاظ على نضارة البشرة وسلامتها.
كيف تتم معالجة هذه التجاعيد؟
هناك العديد من الطرق التي تساعد على التخلّص من هذه التجاعيد، وأبرزها:
- الاعتماد على الكريمات التجميلية المضادّة للتجاعيد والسيرومات المخصّصة لذلك. طبعاً يحتاج الأمر الى المواظبة على استخدامها، ولا بدّ أن تكون المستحضرات غنيّة بالكولاجين وحمض الهيالورونيك المرطّب للبشرة والفيتامينات المغذّية. لكن غالباً ما تحتاج النتيجة الى بعض الوقت لكي تبدأ بالظهور.
- من جهة ثانية هناك الإجراءات التجميلية غير الجراحية، ونذكر من بينها حقن الفيلر التي تساعد على التخلّص من علامات الشيخوخة والخطوط الرفيعة، بما في ذلك التجاعيد التي تظهر على الجبهة.
- البوتوكس يساعد أيضاً على ملء التجاعيد والتخفيف من ظهورها واستعادة المظهر الشاب للبشرة.
- التقشير الكيميائي أيضاً من الطرق المتبعة في التخلّص من تجاعيد الجبهة، خصوصاً إن كانت لا تزال رفيعة وغير عميقة.
- العلاج بالليزر هو احدى الطرق الحديثة للتخلص من التجاعيد التي تظهر على البشرة عبر التخفيف من ظهورها.
- أخيراً يمكن اللجوء الى العلميات التجميلية الجراحية كشدّ الوجه بما يتضمّن الجبهة، ولكن غالباً ما يكون ذلك الخيار الأخير حين لا تنفع أياً من الاجراءات التي ذكرناها سابقاً.
لذا كما ترين فانّ العوامل متعدّدة، ومن المهمّ أن تدركي اذاً كان هناك مؤثرات غير العمر تجعل بشرتكِ تشيخ بسرعة، فتتصدّين لذلك قبل أن تصبح التجاعيد عميق وتستدعي الاجراءات التجميلية التي أشرنا اليها.