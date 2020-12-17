المرأة

ما هي الخيارات التجميلية أمامكِ لكي تتخلّصي من تجاعيد الجبهة؟

Lebanon 24
17-12-2020 | 18:23
A-
A+
Doc-P-775908-637438264714452806.jpg
Doc-P-775908-637438264714452806.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تعتبر التجاعيد من العلامات الطبيعية على التقدّم في السن، وخصوصاً تلك التي تظهر في اماكن واضحة، لا سيما تجاعيد الجبهة التي يمكن أن تسبّب لكِ الانزعاج. ولكن بعض هذه التجاعيد لا ينتج فقط عن التقدّم في السن، إنما هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى ظهورها.

ما هي أسباب تجاعيد الجبهة؟

بالإضافة إلى التقدّم في السن الذي يعتبر السبب الرئيسي لظهور التجاعيد على الجبهة، هناك أسباب عديدة أخرى قد لا تتنبّهين إليها. اليك أبرزها:

- التعرّض المفرط لأشعة الشمس دون أي حماية يضرّ بالبشرة ويفقدها رونقها وترطيبها، ما يؤدي إلى ظهور هذه التجاعيد خصوصاً على الجبهة ومحيط العينين والفم.

- البشرة الجافة تعتبر من أكثر الأنواع المعرّضة لظهور التجاعيد بسرعة. كما أن عدم الحفاظ على ترطيب الجلد يمكن أن يسبب التجاعيد، لذا من المهم الحفاظ على ترطيب البشرة.

- التدخين أيضاً يؤدي إلى ظهور التجاعيد والتسبّب بالشيخوخة المبكرة، نتيجة تأثيره على الكولاجين، وهو البروتين الأساسي المسؤول عن الحفاظ على نضارة البشرة وسلامتها.

 

كيف تتم معالجة هذه التجاعيد؟

هناك العديد من الطرق التي تساعد على التخلّص من هذه التجاعيد، وأبرزها:

- الاعتماد على الكريمات التجميلية المضادّة للتجاعيد والسيرومات المخصّصة لذلك. طبعاً يحتاج الأمر الى المواظبة على استخدامها، ولا بدّ أن تكون المستحضرات غنيّة بالكولاجين وحمض الهيالورونيك المرطّب للبشرة والفيتامينات المغذّية. لكن غالباً ما تحتاج النتيجة الى بعض الوقت لكي تبدأ بالظهور.

- من جهة ثانية هناك الإجراءات التجميلية غير الجراحية، ونذكر من بينها حقن الفيلر التي تساعد على التخلّص من علامات الشيخوخة والخطوط الرفيعة، بما في ذلك التجاعيد التي تظهر على الجبهة.

- البوتوكس يساعد أيضاً على ملء التجاعيد والتخفيف من ظهورها واستعادة المظهر الشاب للبشرة.

- التقشير الكيميائي أيضاً من الطرق المتبعة في التخلّص من تجاعيد الجبهة، خصوصاً إن كانت لا تزال رفيعة وغير عميقة.

- العلاج بالليزر هو احدى الطرق الحديثة للتخلص من التجاعيد التي تظهر على البشرة عبر التخفيف من ظهورها.

- أخيراً يمكن اللجوء الى العلميات التجميلية الجراحية كشدّ الوجه بما يتضمّن الجبهة، ولكن غالباً ما يكون ذلك الخيار الأخير حين لا تنفع أياً من الاجراءات التي ذكرناها سابقاً.

لذا كما ترين فانّ العوامل متعدّدة، ومن المهمّ أن تدركي اذاً كان هناك مؤثرات غير العمر تجعل بشرتكِ تشيخ بسرعة، فتتصدّين لذلك قبل أن تصبح التجاعيد عميق وتستدعي الاجراءات التجميلية التي أشرنا اليها.

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:38 | 2020-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:58 | 2020-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:14 | 2020-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2020-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:19 | 2020-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
21:00 | 2020-12-17
12:00 | 2020-12-17
09:00 | 2020-12-17
06:00 | 2020-12-17
21:00 | 2020-12-16
18:00 | 2020-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website