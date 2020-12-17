ما هي الخيارات التجميلية أمامكِ لكي تتخلّصي من تجاعيد الجبهة؟

تعتبر التجاعيد من العلامات الطبيعية على التقدّم في السن، وخصوصاً تلك التي تظهر في اماكن واضحة، لا سيما تجاعيد الجبهة التي يمكن أن تسبّب لكِ الانزعاج. ولكن بعض هذه التجاعيد لا ينتج فقط عن التقدّم في السن، إنما هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى ظهورها.

ما هي أسباب تجاعيد الجبهة؟

بالإضافة إلى التقدّم في السن الذي يعتبر السبب الرئيسي لظهور التجاعيد على الجبهة، هناك أسباب عديدة أخرى قد لا تتنبّهين إليها. اليك أبرزها:

- التعرّض المفرط لأشعة الشمس دون أي حماية يضرّ بالبشرة ويفقدها رونقها وترطيبها، ما يؤدي إلى ظهور هذه التجاعيد خصوصاً على الجبهة ومحيط العينين والفم.

- البشرة الجافة تعتبر من أكثر الأنواع المعرّضة لظهور التجاعيد بسرعة. كما أن عدم الحفاظ على ترطيب الجلد يمكن أن يسبب التجاعيد، لذا من المهم الحفاظ على ترطيب البشرة.

- التدخين أيضاً يؤدي إلى ظهور التجاعيد والتسبّب بالشيخوخة المبكرة، نتيجة تأثيره على الكولاجين، وهو البروتين الأساسي المسؤول عن الحفاظ على نضارة البشرة وسلامتها.