كيف تقشّرين بشرتكِ في المنزل دون جهد؟

هل تعلمين أن تقشير البشرة في المنزل من الخطوات المهمة التي عليكِ القيام بها للحفاظ على بشرة صحيّة ونقية؟ تعرفي الى فوائد التقشير وطريقة عمله في البيت.

فوائد تقشير البشرة

يساعد تقشير البشرة على تنظيفها بعمق وإزالة الجلد الميت الذي يؤدي الى انسداد مسامها وبهتانها. كما أنّه يزيل كلّ بقايا المكياج التي بدورها يمكن أن تؤدي الى ظهور البثور والحبوب، بالاضافة الى الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء. والتقشير له دور أيضاً في تعزيز تدفق الدم اليها، ما يزيد نضارتها وصحّتها.



تقشير البشرة في المنزل بقناعين سهلين



هناك نوعان من الماسكات يمكن أن ننصحكِ بهما:



- للقناع الأول استخدمي عصير نصف ليمونة مع ملعقة كبيرة من السكر، فهذا المزيج يقشّر البشرة بشكل فعّال بسبب الحمض الموجود في الليمون وحبيبات السكر التي تحتكِ بالبشرة وتقشّرها.



- أمّا القناع الثاني فيعتمد على الشوفان، حيث تمزجين ملعقتين كبيرتين من الشوفان مع ملعقتين كبيرتين من الماء الدافئ ونصف ملعقة صغيرة من العسل. أتركي الشوفان ليلين في الماء ثم افركي الجلد جيّداً بالخلطة للتخلّص من كلّ التراكمات.



- بدايةً، من أجل التخلّص من الدهون الزائدة والاوساخ، نظّفي بشرتك بواسطة الغسول المناسب لنوعها مع الماء الفاتر.- طبّقي القناع الذي اخترته من بين القناعين اللذين عرضناهما لكِ، على بشرتكِ وافركي جيّداً بفرشاة تنظيف البشرة. واحذري من وضع القناع على منطقة العينين وعلى الحاجبين والفم.- بعد الفرك أتركي القناع على وجهكِ لمدّة عشر دقائق، ثم أشطفي بالماء الفاتر ثم الماء البارد.- جفّفي وجهكِ بواسطة منشفة قطنية نظيفة وناعمة وطبّقي كريم الترطيب.- يمكن أن تعيدي تطبيق الماسك مرّتين في الاسبوع.