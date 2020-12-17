المرأة

كيف تحمين بشرة طفلكِ من الجفاف خلال الشتاء؟

Lebanon 24
17-12-2020 | 21:00
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تحتاج بشرة الطفل في الشتاء الى عناية خاصة بسبب تأثرها بالعوامل الخارجية، والتي من الممكن أن تؤدي الى جفافها. لذا نكشف لكِ 5 نصائح مهمّة لحماية بشرة طفلكِ في هذا الفصل.

أولاً، الماء الفاتر خلال الاستحمام

يفضّل التّخلي عن المياه الساخنة أو الحارة خلال استحمام طفلكِ في فصل الشتاء، لأنها من الممكن أن تسبب جفاف البشرة. لذلك، ننصحكِ بإعتماد المياه الدافئة وبعده الانتهاء نشّفي طفلكِ جيداً بلطف.

ثانياُ، الزيوت الطبيعيّة

بعد الاستحمام، لا تترددي بوضع بعض الزيوت الطبيعية وخصوصاً زيت الزيتون على بشرة طفلكِ وذلك عبر التدليك. هذه الخطوة تحافظ على رطوبة بشرة طفلك وتقدم له الراحة، خاصة اذا كان موعد الاستحمام قبل النوم مباشرة. وهذه من أبرز النصائح لحماية بشرة الطفل في الشتاء البارد!

ثالثاً، تجنّبي الاقمشة التي تسبّب الاحتكاك

تسبب بعض الاقمشة الجفاف لبشرة الطفل عندما تحتك فيها، لذا اختاري أقمشة طريّة مثل القطن أو الصّوف التي يمكن ارتداؤها وخلعها بسهولة من دون أن تسبب أيّ احتكاك مع بشرة طفلك.

رابعاً، الكريمات المرطّبة

لا تترددي بإستشارة الطبيب لكي يقدم لكِ أنواعاً من كريمات الترطيب التي تناسب بشرة طفلكِ وبالتالي تمنع من جفافها. وهذه الكريمات لا تحتوي على المواد الكيماويّة التي تؤذي بشرة الطفل. ونشدد على ضرورة الحفاظ على ترطيب بشرة طفلك الصغير بشكل مستمر لمنعها من الإصابة بالجفاف بسبب الطّقس البارد والجاف.

خامساً، لا تبالغي بالتدفئة

صحيح أنّ البرد يمكن أن يكون قارساً، لكن بشرة الطفل في الشتاء تحتاج الى حرارة معتدلة داخل المنزل والا عانت من الجفاف خصوصاً مع استخدام المكيّف بدرجات حرارة عالية وسخونة مفرطة. لذا حاولي ألا تبالغي بالتدفئة لكي يكون الجوّ مناسباً لطفلكِ وملائماً لبشرته.
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