فاليري أبو شقرا: التمثيل مع هذا النجم كان من أهدافي.. لماذا قصّت شعرها؟

عبرت فاليري أبو شقرا لبرنامج the insider بالعربي عن سعادتها بالوقوف أمام قصي خولي في مسلسل "لا حكم عليه " مشيرة الى أن التمثيل معه كان من أحد أهدافها .وقالت للإعلامي ايلي نخله أن تجربتها الدرامية الثالثة كانت جميلة وأشارت الى أنها تعلمت الكثير من قصي، مشيرة الى أن التوافق بينهما كان كبيراً.وعبرت أبو شقرا أيضاً عن فرحتها بأن العمل من إنتاج شركة الصباح ومن إخراج فيليب أسمر التي وصفت العمل معه بالإنجاز .وكشفت أن فيليب كان وراء قص شعرها وتغيير لونه لكي يتناسب مع المحامية "زمن" التي تلعب دورها مشيرة الى أنها لن تكون محامية تقليدية.وشددت أبو شقرا على أن قصة العمل يلفها الغموض، لكنها كشفت بأن علاقة رومانسية ستجمعها بقصي بعد أن تتولى قضيته.