المرأة

ابن ماغي بو غصن أصبح شاباً.. نسخة عنها أم عن والده؟ (صورة)

Lebanon 24
18-12-2020 | 12:00
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استعاد الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لابن الممثلة ماغي بو غصن. وبدا أنها التقطت له في أحد المنتجعات الصيفية. وسارع المتابعون إلى المقارنة بين شكله وشكل والدته ورأى بعضهم أنه يشبهها إلى حد كبير جداً فيما أشار آخرون إلى أنه نسخة طبق الأصل عن والده المنتج جمال سنان.

وتبين من خلال البحث أن الممثلة نشرت الصورة على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" منذ أشهر قليلة لمناسبة يوم ميلاد الشاب. وتوجهت إليه من خلال التعليق بكلمات معايدة وكتبت: "متل اليوم من 16 سنة الله هداني صبي قمر. هلأ صار شاب بيسوى الدني كلا. رفع راسي كل ما بدّي بوسو وبشكر الله على أغلى هدية. الله يحميك يا ماما يا سندي وسعادتي ويا نور عيوني. الله يعطيك الصحة والسعادة ويبعد عنك كل شر. الله يحميلي اياك ريان".

المصدر: لها
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