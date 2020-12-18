المرأة

3 أمور خاصة بزوجك.. تدخّلك فيها يزعجه

Lebanon 24
18-12-2020 | 22:00
A-
A+
Doc-P-776124-637438954265298167.jpg
Doc-P-776124-637438954265298167.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كزوجة وأم، أنتِ المسؤول الأول عن إدارة شؤون الأسرة، ومع ذلك فإن هناك بعض الأمور التي تخص زوجك، قد تظنين أن تقديم اقتراحاتك في كل الأمور هو شيء يقع تحت طائلة مسؤولياتك، ولكن في بعض الأحيان تبدو اقتراحاتك بالنسبة إلى زوجك مجرد تدخّلات منكِ تشعره بالإزعاج، فهناك بعض الأمور التي تخصه، وليس من الحكمة التدخّل بها حتى على هيئة مقترحات أو نصائح. وفي ما يلي 3 أمور خاصة بزوجك، تدخّلك فيها يزعجه.
 
1- صحة زوجك
الإلحاح على زوجك في طلب تغيير عاداته الصحية، مثل نوعية طعامه، أو انتظامه في ممارسة التمارين الرياضية، قد يشعره بالإزعاج، وأنه في نظرك ليس بصحة جيدة، وأنكِ تفرضين عليه أسلوب حياة.
من الجيد أن تشعري برغبة في تحسين أسلوب حياة زوجك ليتمتع بصحة أفضل، ولكن يجب أن تختاري طريقة الحديث معه بهذا الشأن، وألا يكون حديثك به إلحاح، فتغيير العادات الصحية لن يحدث إلا إذا كان نابعاً من داخل زوجك، وبإرادته الكاملة.
 
2- وقت فراغه
عندما تشاهدين زوجك يجلس يوم الإجازة بدون عمل، تقفز في ذهنك كل الأشياء التي يمكنه القيام بها، مثل الأعمال المنزلية، ومهام الأسرة، أو حتى الخروج معاً.
كوني منصفة؛ تفكيرك في وقت فراغ زوجك يعني أنكِ تتدخّلين في شؤونه الخاصة، وتحاولين فرض سيطرتك عليه، وتعتقدين أنكِ تعرفين بنحو أفضل كيف يقضي وقته، وهذا بالطبع يشعره بالمحاصرة والإزعاج.
 
3- علاقته بأطفالكما
عندما تشعرين بالتوتر أو سوء التفاهم بين زوجك وأحد أطفالكما، فإنكِ تسارعين إلى التدخّل بينهما، وفيما تفكرين في محاولة حل الموقف، يصل إحساس مزعج لزوجك، بأنكِ لا تثقين بأسلوب تعامله مع أطفالكما، وأنه غير قادر على اتخاذ قراراته بنفسه.
المصدر: نواعم
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2020-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:16 | 2020-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2020-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2020-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2020-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
18:00 | 2020-12-18
15:00 | 2020-12-18
12:00 | 2020-12-18
10:30 | 2020-12-18
09:00 | 2020-12-18
06:00 | 2020-12-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website