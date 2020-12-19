قناع الفحم.. عصا سحرية لبشرة نقية

يعد الكربون النشط (Activated Carbon) بمثابة عصا سحرية للتمتع ببشرة نقية؛ حيث إنه يحارب الشوائب والبثور والرؤوس السوداء.





وأوضحت مجلة "فرويندين" الألمانية أن ماسك الكربون النشط يعمل على تخليص البشرة من الأوساخ والإفرازات الدهنية الزائدة، كما يعمل على تصغير حجم المسام.

وأضاف المجلة المعنية بالموضة والجمال أنه يمكن استخدام الكربون النشط المعروف أيضا "بالفحم النشط" كمستحضر تقشير، وذلك لإزالة الخلايا الميتة، ومن ثم التمتع ببشرة مشرقة تشع نضارة وحيوية.