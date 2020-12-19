نجمة السوشيل ميديا اللبنانية تعلن توبتها: "لم ار يوما جميلا في حياتي"

صدمت نجمة السوشيال ميديا، الشهيرة بلقب "ريبيكا اللبنانية"، جميع متابعيها، بعدما نشرت مجموعة تعليقات أعلنت من خلالها توبتها عن تصرفاتها السابقة.

ريبيكا التي عرفت باثارتها للجدل، وتخطي جميع الخطوط الحمراء، وجهت كلمة من القلب لجميع متابعيها خصوصا الشباب، حيث يتابعها ما يفوق المليون شخصاً.



وقالت صاحبة الأربعين عاماً، إنها "قاست كثيراً في حياتها، وندمت على تصرفاتها السابقة، لكنها الأن سعيدة لأن الله عز وجل لم ينسها وجعل حياتها أفضل من السابق".



وتابعت أنها "عاشت أربعين عاماً في ظروف قاسية، لكن الله كان معها دائما، لذلك على الجميع أن يصبروا ويثقوا في الله عز وجل، لانه في الأخير سيفرج على عباده".



وأضافت: "استاهل أكمال بقية حياتي مرتاحة، لاني لم ار يوما جميلا في حياتي، افرحوا لغيركم، يعطيكم الله، انشاء الله اضعاف راحتي النفسية، تصبحون على خير الله مالاحسد يارب".