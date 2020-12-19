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المرأة
نجمة مصرية تتحوّل الى نسخة عن ياسمين صبري... (صور)
Lebanon 24
19-12-2020
|
15:00
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ضجّت السوشيل ميديا مؤخراً بصورة للممثلة المصرية كارولين عزمي قامت بنشرها عبر حسابها الرسمي على إنستقرام، أمّا السبب وراء تداولها فهو الشبه الكبير بينها وبين الممثلة المصرية ياسمين صبري. وذلك جذب الأنظار اليها وأكثر ما تم التعليق عليه من قِبل رواد السوشيل ميديا.
وبالفعل إذا نظرنا للصورة نلاحظ أنّها إعتمدت حتى تسريحة الشعر التي تظهر بها ياسمين في الكثير من الصور التي تنشرها عبر صفحاتها الخاصة، وأشار أكثر من شخص من خلال خانة التعليقات الى أنّ كارولين تحوّلت لنسخة عن ياسمين صبري، فمثلاً كتب لها المتابعين: "افتكرتك ياسمين صبري"، "انتي مالك قلبتي يامين صبري"، "ياسمين صبري اوي".... وغيرها من ردود الفعل نفسها.
في حين تلقت كارولين عزمي مجموعة من الإنتقادات مع تداول صورتها الجديدة، والبعض رأى أنّه ليس من الضروري التشبه بأحد لتحقيق نجاحاً أكبر.
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