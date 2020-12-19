المرأة

كيف تتعاملين مع طفلكِ اذا كان كثير الصراخ؟

Lebanon 24
19-12-2020 | 18:00
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يعتبر الصراخ من أكثر طرق التعبير لدى الرضّع. لكن ربما يصعب على الأهل، في البداية، تفسير سبب بكاء أو صراخ الطفل. لذا إن كان طفلكِ الرضيع كثير الصراخ ولا تعلمين كيف تتصرفين معه، لا تقلقي، سنساعدكِ في هذا الموضوع على معرفة أسباب تصرفه هذا وأفضل طريقة للتعامل معه.

أسباب صراخ الرضيع

تعتبر الأمهات في غالبية الأحيان أن سبب بكاء طفلها هو الجوع، لكن الحقيقة أنّ ذلك لا يكون صحيحاً دائماً، بل قد يرجع إلى احتياج الطفل لأشياء أخرى.

- بعض الأطفال يصرخون عندما يريدون أخذ شيء لا يمكنهم الوصول إليه، كلعبة مثلاً.

-  معاناة الطفل من الألم المفاجئ أو الإصابة أحد أبرز أسباب صراخ الرضيع، وذلك يكون شائعاً جداً خصوصاً خلال وقت التسنين.

- الصراخ خلال اللعب والمرح للتعبير عن المتعة.

- من الممكن أن يصرخ الأطفال من دون سبب واضح لمجرد لفت الانتباه فقط.

التعامل مع الرضيع كثير الصراخ

إن كان يشكّل لكِ صراخ الطفل الدائم الازعاج، عليكِ التنبّه أن توتركِ وغضبكِ لن يهدئ الطفل، إنما يزيد الوضع سوءاً، لذلك ننصحكِ بإتباع هذه الخطوات التي لا شكّ أنها ستساعدكِ على تهدئة طفلكِ.

- تفادي الصراخ عندما يصرخ الطفل، لأنه حتماً سيرفع من حدّة صراخه. كما تفادي تواجد الطفل خلال وقوع مشاكل بينكِ وزوجكِ مثلاً، لأنه بحال تواجد الطفل في أجواء ممتلئة بالصراخ سيعتبر أن هذا الأمر تصرف طبيعي.

- بحال صرخ الطفل فجأة خلال اللعب، كل ما عليكِ القيام به هو التأكد أنه لا يعاني من أي إصابة أو ألم.

- من أبرز الخطوات للتعامل مع الرضيع كثير الصراخ هي تشتيت انتباه الطفل عندما يصرخ، مثلاً شغّلي لعبة موسيقية مثلاً.

- احذري من معاقبة الطفل على صراخه خلال وقت اللعب، لأنه هو حتماً يصرخ لفرحه.

- لا تعطي الطفل ما يريد بمجرّد صراخه، لأن هذا التصرف سيعزز من سلوك الطفل بالصراخ، ما يعني أنه سيلجأ الى الصراخ المزعج في كل مرة يريد منكِ غرض ما.
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