اكتشفي الخطوات التي يجب أن تتبعيها للعناية المتكاملة بشفاهكِ





1- التقشير



هناك طرق عدّة لتقشير الشفاه نعرضها لكِ تالياً:



- المقشّر الطبيّ أو المصنوع من علامات تجميلية موثوقة، حيث يجب أن يحتوي خلاصة زبدة الشيا وزيت جوز الهند والافوكادو، بالاضافة الى مكوّنات أخرى مثل زيت بذور العنب، زيت الجوجوبا، زبدة الكاكاو والفيتامين ه. كما تعتبر المقشّرات التي تحتوي على الألوفيرا والجليسرين والعسل من المنتجات التي تعزز رطوبة الشفاه وتدفّق الماء إلى سطح الشفاه.



- يمكن اللجوء أيضاً الى المقشّرات الطبيعية، ونقدّم لكِ ثلاث وصفات في هذا المجال:



الفازلين مع قطرات من زيت الزيتون أو اللوز أو زيت فيتامين "هـ" وأي نوع من السكر المطحون.

زبدة الشيا والعسل والسكر البني والقهوة المطحونة.

زيت جوز الهند وزبدة الكاكاو وسكر جوز الهند.

بعد أن تختاري واحدة من هذه الوصفات، اخلطي المقادير، من بعدها ستحتاجين فقط لكمية صغيرة من الخلطة. طبيقها على الشفاه واتركيها لمدّة 20 دقيقة وذلك لتحقيق أقصى استفادة.



- من الطرق المفيدة ايضاً للتقشير استخدام فرشاة الاسنان الناعمة او منشفة بهدف فرك الشفاه ما يساعد على التخلّص من كلّ الخلايا الميتة. تماماً كما البشرة، تحتاج الشفاه للعناية والاهتمام لكي تبقى جذّابة ويمكن تطبيق الروج عليها بشكل سلس. وذلك يشكّل تحديّاً لأنّ الشفاه حسّاسة ورقيقة جداً، لذا تتفاعل بسرعة مع المؤثرات الخارجية. فلتوفير أفضل عناية لها، تابعينا في هذا الموضوع لكي نكشف لكِ عن الروتين اليوميّ الذي يمكن أن تعتمديه مهما كان عمرك!هناك طرق عدّة لتقشير الشفاه نعرضها لكِ تالياً:- المقشّر الطبيّ أو المصنوع من علامات تجميلية موثوقة، حيث يجب أن يحتوي خلاصة زبدة الشيا وزيت جوز الهند والافوكادو، بالاضافة الى مكوّنات أخرى مثل زيت بذور العنب، زيت الجوجوبا، زبدة الكاكاو والفيتامين ه. كما تعتبر المقشّرات التي تحتوي على الألوفيرا والجليسرين والعسل من المنتجات التي تعزز رطوبة الشفاه وتدفّق الماء إلى سطح الشفاه.- يمكن اللجوء أيضاً الى المقشّرات الطبيعية، ونقدّم لكِ ثلاث وصفات في هذا المجال:الفازلين مع قطرات من زيت الزيتون أو اللوز أو زيت فيتامين "هـ" وأي نوع من السكر المطحون.زبدة الشيا والعسل والسكر البني والقهوة المطحونة.زيت جوز الهند وزبدة الكاكاو وسكر جوز الهند.بعد أن تختاري واحدة من هذه الوصفات، اخلطي المقادير، من بعدها ستحتاجين فقط لكمية صغيرة من الخلطة. طبيقها على الشفاه واتركيها لمدّة 20 دقيقة وذلك لتحقيق أقصى استفادة.- من الطرق المفيدة ايضاً للتقشير استخدام فرشاة الاسنان الناعمة او منشفة بهدف فرك الشفاه ما يساعد على التخلّص من كلّ الخلايا الميتة.

2- الترطيب



بعد تقشير الشفاه، من الضروري جداً ترطيب الشفتين لتهدئة وتنعيم وترطيب الطبقة الخارجية للشفاه. لذا تأكدي من شرب كمية كافية من الماء في اليوم، أي على الأقل 8 أكواب يومياً.



واحرصي على تناول الفواكه وشرب العصائر يومياً، كونها غنية بالماء والفيتامينات التي تنعكس بشكل مباشر على صحة شفتيك.



كما نشير الى أهمية ألا تدعي شفاهك تجف مدّة طويلة. فأبقي في حقيبتك مرطب للشفاه أينما ذهبت، وطبقيه فور شعورك بجفاف الشفاه. من المفيد أيضاً أن تضعي مرطب الشفاه أثناء نومك، لتتأكدي من ترطيب شفتيك طوال الليل أيضاً.



ومن ناحية المرطب الأفضل، اختاري مرطب شفاه طبيعي مصنوع من الزيوت الطبيعية والزبدة أو الشمع. وابتعدي عن المرطبات التي تحتوي على مواد كيميائية مثل البارابين، واقيات الشمس الكيميائية، والنكهات الاصطناعية، لأن تأثيرها لا يدوم طويلاً.



3- تدليك الشفاه



لكي تتحرّك الدورة الدموية في منطقة الشفاه، خذي بضع قطرات من الزيت المفضل لديك، مثل زيت ثمر الورد الغني بالأحماض الدهنية مثل أوميغا 3 و 6، ودلّكي شفاهك بنعومة بواسطة أصابعك. فتدفق الدم الى منطقة الشفتين يُعطي اللون الوردي الجميل بدل من ظهور الألوان الغامقة والرمادية.



أمور يجب أن تتجنبيها للحفاظ على جمال شفاهكِ!



- تجنّبي لعق الشفاه، لتفادي جفافها.



- لمس الشفتين يجعلها عرضة لانتقال أي عدوى بسبب الأوساخ الموجودة على يديك. ومن جهة أخرى، يسبب لمس الشفتين بوخز الجلد إذا كانت الشفاه متشققة.



- التدخين يدمّر الشفاه، حيث يتسبب النيكوتين في تقلص الأوعية الدموية في منطقة الشفاه، مما يقلل من تدفق الدم ويجرّد الجلد من الأوكسجين والمواد المغذية، إضافة الى تعريضها للقطران، ما يخفّض نسبة الميلانين في شفتيك واللثة، ويتحوّل لونهما الى لون داكن وتظهر التصبغات. كما أن التدخين يسبب تهيّج الشفاه، فتصبح أكثر عرضة للتشقق.



- عدم إزالة أحمر الشفاه قبل النوم. تؤثر المكونات المستخدمة في صنع أحمر الشفاه مثل المعادن الثقيلة كالكادميوم والمغنيسيوم والكروم في سد مسام الجلد وهي مسؤولة عن العديد من الآثار الضارة الدائمة على الشفاه في حال تم إبقاؤها لمدة طويلة.