اكتشفي الخطوات التي يجب أن تتبعيها للعناية المتكاملة بشفاهكِ

تماماً كما البشرة، تحتاج الشفاه للعناية والاهتمام لكي تبقى جذّابة ويمكن تطبيق الروج عليها بشكل سلس. وذلك يشكّل تحديّاً لأنّ الشفاه حسّاسة ورقيقة جداً، لذا تتفاعل بسرعة مع المؤثرات الخارجية. فلتوفير أفضل عناية لها، تابعينا في هذا الموضوع لكي نكشف لكِ عن الروتين اليوميّ الذي يمكن أن تعتمديه مهما كان عمرك!
1- التقشير
هناك طرق عدّة لتقشير الشفاه نعرضها لكِ تالياً:
- المقشّر الطبيّ أو المصنوع من علامات تجميلية موثوقة، حيث يجب أن يحتوي خلاصة زبدة الشيا وزيت جوز الهند والافوكادو، بالاضافة الى مكوّنات أخرى مثل زيت بذور العنب، زيت الجوجوبا، زبدة الكاكاو والفيتامين ه. كما تعتبر المقشّرات التي تحتوي على الألوفيرا والجليسرين والعسل من المنتجات التي تعزز رطوبة الشفاه وتدفّق الماء إلى سطح الشفاه.
- يمكن اللجوء أيضاً الى المقشّرات الطبيعية، ونقدّم لكِ ثلاث وصفات في هذا المجال:
الفازلين مع قطرات من زيت الزيتون أو اللوز أو زيت فيتامين "هـ" وأي نوع من السكر المطحون.
زبدة الشيا والعسل والسكر البني والقهوة المطحونة.
زيت جوز الهند وزبدة الكاكاو وسكر جوز الهند.
بعد أن تختاري واحدة من هذه الوصفات، اخلطي المقادير، من بعدها ستحتاجين فقط لكمية صغيرة من الخلطة. طبيقها على الشفاه واتركيها لمدّة 20 دقيقة وذلك لتحقيق أقصى استفادة.
- من الطرق المفيدة ايضاً للتقشير استخدام فرشاة الاسنان الناعمة او منشفة بهدف فرك الشفاه ما يساعد على التخلّص من كلّ الخلايا الميتة.