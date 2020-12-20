ابنة الـ6 أعوام في قائمة أعلى عشرة مدونين دخلا على اليوتيوب (فيديو)

أفادت مجلة "فوربس"، أن الروسية أناستازيا رادزينسكايا البالغة من العمر ستة أعوام، دخلت للمرة الثانية في قائمة أكثر عشرة مدونين أجرا على موقع "يوتيوب".وذكرت المجلة، أن هذه الطفلة المقيمة في كراسنودار، احتلت المرتبة السابعة في التصنيف.وكتبت المجلة، أن "أناستاسيا رادزينسكايا، البالغة من العمر ست سنوات من إقليم كراسنودار، احتلت المرتبة السابعة في ترتيب المدونين الأعلى أجرا على YouTube في العالم وفقا لفوربس الأمريكية". وتحمل قناة الطفلة الروسية، اسم Like Nastya.ووفقا للمجلة في عام 2019 احتلت الطفلة الروسية المركز الثالث في التصنيف، وكان دخلها 18 مليون دولار.وفي هذا العام بلغ دخلها 18.5 مليون دولار، وبلغ إجمالي عدد المشاهدات - 39 مليارا، والعدد الإجمالي للمشتركين 190.6 مليون. بالإضافة إلى ذلك، كانت ناستيا الطفلة الوحيدة بين أفضل 10 مدونين على YouTube.وتتحدث قناة "Like Nastya" على يوتيوب، إلى الأطفال وتسرد عليهم تفاصيل من حياة أناستاسيا رادزينسكايا، بما في ذلك عن زياراتها لمدن الملاهي للأطفال في بلدان مختلفة.