المرأة

نجوى كرم تدبك في زفاف ابن شقيقها الراحل.. وتخطف الأنظار بالأحمر (فيديو)

Lebanon 24
20-12-2020 | 09:00
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خطفت الفنانة نجوى كرم الأنظار اليها بأحدث اطلالة لها من خلال صورة تشرتها على حسابها على "انستغرام".

 

وفي التفاصيل، أطلّت نجوى بفستان ساحر باللون الأحمر وذلك الاحتفال بزفاف كرم كرم ابن شقيقها الراحل نقولا كرم.

 

ونشرت نجوى صورتين لها بالفستان أرفقتها بتعليق: " "انشالله بتبقوا سوا لاخر العمر مع فرحة الايام ومع هدايا وخيرات الله".

 

A post shared by Najwa Karam (@najwakaram)

 

كما إنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي العديد من مقاطع الفيديو، التي تظهر نجوى وهي ترقص الدبكة مع الفرقة الحاضرة في منزل العريس كرم في زحلة، والى جانبهما العديد من المدعوين.

A post shared by NajwaKaram#BaashaTafasilak (@basma.nk)


 
 
 

كما التقطت نجوى عددا من الصور مع العروسين.

المصدر: الجميلة
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