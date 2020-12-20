المرأة

بحفل استثنائي فرنسا تختار ملكة جمالها.. تعرفوا إلى ابنة الـ 23 عاماً (صور)

Lebanon 24
20-12-2020 | 12:00
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فازت أماندين بوتي، التي مثلّت منطقة النورماندي الفرنسية، بلقب ملكة جمال فرنسا 2021، حيث اختيرت الحسناء البالغة من العمر 23 عاما في الحفل الذي أقيم أمس السبت، وصادف مرور 100 عام على انطلاق المسابقة.

 
 

وتحضر أماندين لنيل درجة الماجستير من جامعة كاين الواقعة شمال غربي فرنسا، تخصص إدارة مؤسسات صحية.

 

 

واختيرت أماندين من بين 29 مرشحة، تراوحت أعمارهن بين 18 و24 عاما، حسبما ذكرت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية.

 
 

وقالت الفائزة بلقب ملكة الجمال في مؤتمر صحفي، إنها ستسعى لتغيير صورة المرأة في المجتمعات وإظهار قوتها، وقدرتها على القيام بأي شيء.

 

ونظرا للتدابير الصحية المتبعة والمرتبطة بفيروس كورونا المستجد، فقد بثّ حفل انتخاب ملكة جمال فرنسا على التلفزيون، من دون أن يحضره جمهور.

Miss Normandie devient Miss France #MissFrance2021 #Normandie #Calvados@AmandinePetit_pic.twitter.com/HFAQsgmi5k

 
 

وضمّت لجنة التحكيم عددا من الشخصيات وأبرزها ملكة جمال الكون في العام 2016، الفرنسية إيريس ميتينير.

 

جدير بالذكر أن مسابقة ملكة جمال فرنسا تعتبر من بين أقدم مسابقات الجمال في العالم، علما أنها نظمت لأول مرة في العام 1920، وفازت باللقب وقتها أغنيس سوريه.

 

المصدر: سكاي نيوز
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