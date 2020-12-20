المرأة

احذري من تعرّض ابنك للتوتر خلال مرحلة المراهقة

Lebanon 24
20-12-2020 | 22:00
A-
A+
Doc-P-776646-637440664163004513.jpg
Doc-P-776646-637440664163004513.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت دراسة إسبانية حديثة عن خطورة تعرّض المراهقين للتوتر، حيث حذّر الباحثون من تعرّض المراهق للتوتر خلال هذه المرحلة الحرجة من حياته، فيؤثر عليه ويقلل من درجة استيعابه الدراسي، كما يؤثر سلباً على ذاكرته، علاوة على أنه يزيد من احتمال إصابته بنوبات قلق في المستقبل.

الدراسة أُجريت على فئران تجارب، وأثبتت خطورة تعرّض الفرد للتوتر خلال مرحلة المراهقة، لما له من تأثيرات سلبية على صحته العقلية والنفسية في المستقبل.
ونصحت الدراسة بضرورة إبعاد مصادر التوتر والقلق عن المراهقين، مثل مشاكل الأبوين، التنمر، والضغوط التي تهدف إلى دفعه في سباقات متعددة سواء في المجال الأكاديمي أو الرياضي أو الفني.
كلمات مفتاحيّة توبيك عن الام،
المصدر: نواعم
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2020-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:03 | 2020-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2020-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2020-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:13 | 2020-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
18:00 | 2020-12-20
15:00 | 2020-12-20
12:00 | 2020-12-20
09:00 | 2020-12-20
06:00 | 2020-12-20
23:00 | 2020-12-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website