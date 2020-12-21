هذه الأبراج ستدخل القفص الذهبي في الـ 2021

في العام 2021، ستتمتع بعض الأبراج بتجربة الزواج السعيد، بينما يعاني آخرون باسم الحب.

هل ستكونين من الأبراج التي ستتزوّج هذا العام؟!

أبراج ستدخل القفص الذهبي في العام 2021

يتوافق الفلك بشكل مثالي في هذا العام مع بعض الأبراج التي وجدت أو ستجد شريك الحياة حتى يبدأ الصيف وتتزوج.

برج الثور

سيحقق مواليد برج الثور نجاحًا كبيرًا في جميع مساعيهم في عام 2021. كما سيكونون أكثر سعادة ويتمتعون بحياة طيبة هذا العام.

ولأولئك الذين لم يجدوا شريك الحياة، فلديهم الفرصة لذلك، بدءًا من شهر نيسان ووصولا الى الخريف سيكون الوقت حان للزواج، وسيحدث الزواج في وقت أقرب مما يعتقده أي شخص، لذلك، إذا كان من بين أصدقائك برج ثور عازب، فيجب عليكم توفير المال لحضور حفل زفاف.

برج الجوزاء

يشير الفلك الى سنة عاطفية مليئة بالمواجهات الإيجابية. هناك فرصة لزيداة عدد افراد عائلتك أو جعل علاقتك رسمية. تفهم أنت وشريكك بعضكما البعض بمجرد النظر إلى بعضكما، وستكون قيم الأسرة التقليدية أكثر أهمية في حياتك.

برج العقرب

لمن وجد الشريك لكنه لم يتزوج بعد، لديكم فرصة جيدة لاتخاذ هذه الخطوة المهمة إما في حزيران أو أشهر الخريف. سوف ينظم حفل الزفاف على عجل بتفصيل كبير مع تحقق كل رغباتكم. على الرغم من ذلك، من المهم عدم المبالغة ووضع نفقات وتكاليف زفافهم بالاعتبار. العقرب الذي يبدأ العام عازبا لن يبقى هكذا لفترة طويلة. لدى الفلك مفاجأة هائلة في الانتظار ودعم لمقابلة توأم الروح حين لا يتوقعون.

برج الحوت

يتمتعون بسحر كبير ويعرفون طريقهم، مما سيجعلهم جذابين بشكل فطري، بمعنى آخر، القدر إلى جانبهم. يتمتع مواليد الحوت بعلاقة مستقرة وسيحافظون على جو لطيف في علاقتهم خلال عام 2021، والتي تتميز بالعطاء والمفاجآت الصغيرة والممتعة التي تقدمونها لبعضكم البعض.