المرأة

بعدما فاجأت الجمهور بفقدانها الكثير من وزنها.. ليلى عبد اللطيف تكشف كيف خسرت 17 كيلو

Lebanon 24
21-12-2020 | 12:00
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ظهرت مؤخراً "سيدة التوقعات" ليلى عبد اللطيف مع الاعلامي طوني خليفة مطلقة توقعات للعام 2021، وكشفت ليلى عبد اللطيف انها فقدت 17 كيلو من وزنها.

 

وقد نشرت عبد اللطيف صورة لها عبر حسابها الخاص على "انستغرام" برفقة البروفسور عائض القحطاني في الرياض مشيرة إلى انه بفضله تمكنت من خسارة وزنها.

 

و

A post shared by ليلى عبد اللطيف (@leilaabedlatif)

 

علقت على الصورة بالقول: " تشرفت بمعرفة البروفسور عائض القحطاني في الرياض وبفضل الله وفضله نزل وزني ١٧ كيلو خلال شهرين بمجرد عملية كرنشة المعدة من دون جراحة، الف شكر للبروفسور عائض ربي يوفقك".

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