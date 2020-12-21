المرأة

متابعة تنتقد ملابس زوجة باسم ياخور.. والأخيرة ترد عليها بقوة

Lebanon 24
21-12-2020 | 18:00
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تعرّضت الكاتبة السورية رنا حريري، زوجة الفنان السوري باسم ياخور، للانتقاد من إحدى متابِعاتها على حسابها الخاص على "إنستغرام"، والتي علّقت على ملابسها بالقول: "إنت حلوة بس مشان الله ليس ما بتلبسي كنزات عليها القيمة ليه كله بروتيلات؟"...

 

وهذا الأمر استفزّ رنا فردّت: "شو يعني عليها القيمة؟ غوتشي أو ديور؟ أنا بلبس تياب بتناسبني وبتعجبني بغض النظر عن سعرها أو من أي ماركة". وأضافت: "بختار الموديلات يلي برتاح فيها بغض النظر إذا موضة أو لا، لأني بعيش حسب قناعاتي وأكيد ما بهمني إرضاء أو إثارة إعجاب الآخرين من خلال الملابس يلي عليها القيمة".

 

وسرعان ما أحدث هذا موجة من الجدل في أوساط المتابعين الذين انقسموا بين من أيّدوا رنا ومن رأوا أن المتابِعة على حق.

 

يُشار إلى أن حريري كانت قد علّقت على مضمون حسابات المؤثرين الذين يقدّمون النصائح للمتابعين بالقول: "كتيرة صفحات المؤثرين عالسوشال ميديا يلي بيقولولنا كيف لازم تكون أشكالنا لحتى نكون حلوين، شو لازم نلبس لحتى نصير أنيقين، كيف لازم نحكي لنبين مهضومين وشو لازم ناكل ومن وين لازم نشتري غراضنا لحتى بالنهاية نصير متلون". وأضافت: "أنا ما بعتبر حالي مؤثرة بس لما بشوف هدول المؤثرين بتمنى لو بقدر أثر فيكون وأطلب منكون ما تتأثروا فيهون لا تقبلوا تصيروا نسخ عن حدا، لأنو الأصل دائما أهم وأجمل من التقليد".

 

 

المصدر: لها
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