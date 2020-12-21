بعد مقتل جو بجاني.. سيرين عبد النور تتسائل عن علاقته بملف مرفأ بيروت!

عبّرت الفنانة سيرين عبد النور عن حزنها الكبير للجريمة المؤسفة والتي أدّت إلى مقتل جو بجاني على أيدي مسلّحين.

وتسائلت سيرين في تغريدة لها عبر "تويتر" عن علاقة هذه الجريمة بملف مرفأ بيروت قائلة: "كل واحد معو شقفة من الحقيقة رح يقتلو هيك الحقيقة ما بتكمل جو بجاني انقتل لان كان عم بصور بالفترة الأخيرة بمرفأ بيروت شو صور تقتلوا؟".

وتابعت: "مبارح منير ابو رجيلي اليوم جو وقبلهن اغتالو قسم من الشعب اللبناني بانفجار بيروت يا الله".

كل واحد معو شقفة من الحقيقة رح يقتلو هيك الحقيقة ما بتكمل #جو_بجاني انقتل لان كان عم بصور بالفترة الأخيرة بمرفأ بيروت شو صور تقتلوا ؟

مبارح منير ابو رجيلي اليوم جو وقبلهن اغتالو قصم من الشعب اللبناني بانفجار بيروت #يا_الله pic.twitter.com/3eTKob9ty8 — Cyrine Abdelnour (@CyrineAbdlNour) December 21, 2020

وكان بجاني الذي يعمل في مجال التصوير وفي شركة إتصالات إضافة إلى معلومات عن أنه مصور معتمد لدى الأجهزة الأمنيّة قد قضى بإطلاق النار عليه في بلدة الكحالة قضاء عاليه، على يد مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية، فيما كان يوصل أولاده إلى المدرسة، فأصيب بطلقات عدة نقل على أثرها إلى مستشفى السان شارل، لكنه ما لبث أن فارق الحياة.



