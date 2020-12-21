المرأة

بعد مقتل جو بجاني.. سيرين عبد النور تتسائل عن علاقته بملف مرفأ بيروت!

Lebanon 24
21-12-2020 | 15:00
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عبّرت الفنانة سيرين عبد النور عن حزنها الكبير للجريمة المؤسفة والتي أدّت إلى مقتل جو بجاني على أيدي مسلّحين.
وتسائلت سيرين في تغريدة لها عبر "تويتر" عن علاقة هذه الجريمة بملف مرفأ بيروت قائلة: "كل واحد معو شقفة من الحقيقة رح يقتلو هيك الحقيقة ما بتكمل جو بجاني انقتل لان كان عم بصور بالفترة الأخيرة بمرفأ بيروت شو صور تقتلوا؟".
وتابعت: "مبارح منير ابو رجيلي اليوم جو وقبلهن اغتالو قسم من الشعب اللبناني بانفجار بيروت يا الله".
 
 
وكان بجاني الذي يعمل في مجال التصوير وفي شركة إتصالات إضافة إلى معلومات عن أنه مصور معتمد لدى الأجهزة الأمنيّة قد قضى بإطلاق النار عليه في بلدة الكحالة قضاء عاليه، على يد مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية، فيما كان يوصل أولاده إلى المدرسة، فأصيب بطلقات عدة نقل على أثرها إلى مستشفى السان شارل، لكنه ما لبث أن فارق الحياة. 

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