بعد 5 أشهر... اعلامية تستقبل ابنتها بدموع الفرح (فيديو)

نشرت الاعلامية دنيز رحمة فخري فيديو عبر حسابها على موقع فايسبوك يظهر فيه عودة ابنتها كريستال بعد غياب دام 5 أشهر حيث هاجرت الى باريس لمتابعة تحصيلها العلمي.

وعلقت دنيز على الفيديو وكتبت: أحلى مفاجأة تلقيتا اليوم صرلي 5 أشهر ناطرة هالغمرة.