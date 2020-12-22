المرأة

لمحاربة احمرار وتهيّج البشرة.. إليك الحل سيّدتي

Lebanon 24
22-12-2020 | 06:00
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ذكرت مجلة "فرويندين" أن زيت الأزولين (Azulene oil) يعد ينبوع الجمال للبشرة الحساسة بصفة خاصة؛ حيث إنه يعمل على تهدئتها وترطيبها.


وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن زيت الأزولين، ذا اللون الأزرق والمستخلص من زهور البابونج، يمتاز بأنه غني بمضادات الأكسدة ويمتاز بتأثير مثبط للالتهابات، ومن ثم فهو يعد سلاحاً فعالاً لمحاربة الاحمرار والحكة والتهيج.
 
ومع هذا، يعتبر زيت الأزولين مثالياً لترطيب البشرة الجافة والحساسة، في حين أنه يعتبر غير مناسب للبشرة الدهنية، نظراً لأنه يتسبب في انسداد المسام. ويتوفر زيت الأزولين في صورة زيت أو كريم للوجه أو ماسك مرطب.
المصدر: 24
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