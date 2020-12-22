المرأة

رغم رشاقتها والانتقادات.. دانا مارديني تصر على خسارة وزنها وتكشف السبب

Lebanon 24
22-12-2020 | 09:00
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تعرّضت الفنانة دانا مارديني أخيراً لموجة من الانتقاد بسبب إعلانها عن رغبتها في اتباع حمية قاسية لخسارة الوزن، وذلك من خلال فيديو تم تناقله وظهرت فيه وهي تتلقى التعليمات من خبيرة التغذية.

وأبدى المتابعون استغرابهم، مشيرين إلى أن دانا لا تحتاج إلى انقاص وزنها لأنها تتمتع بالرشاقة. وإثر هذا خرجت عن صمتها وكشفت السبب الذي دفعها لذلك من خلال خاصية القصص المصوّرة "ستوريز" على "إنستغرام"، حيث كتبت متوجهة إلى منتقديها: "الكل ضد إنه أعمل دايت. شكراً لرأيكن شباب وصبايا، بس مضطرة منشان دور جديد ومنشان الرموش رح شيلن حاضر. بحبكن جداً".

ولم تفصح مارديني عن طبيعة ذلك الدور. كما نشرت عبر الخاصية نفسها فيديوهات قصيرة سجلتها أثناء توجهها إلى عيادة الاختصاصية متسائلةً عن طبيعة الدايت الذي ستخضع له.

المصدر: لها
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