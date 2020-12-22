خطفت الأنظار بإطلالتها.. إليكِ كلفة فستان نجوى كرم الأحمر في يوم زفاف ابن شقيقها

تجيد الفنانة نجوى كرم اختيار إطلالاتها في المناسبات المختلفة. ولهذا لم يكن من المستغرب ان تلفت الانظار بأحدث لوك أنيق اعتمدته خلال حضورها حفل زفاف ابن شقيقها كرم نقولا كرم.

ولهذا ارتدت فستاناً طويلاً باللون الأحمر بكتف واحدة ومصنوعاً من قماش مزين بالترتر البراق. وتبين أنه من توقيع علامة Kalmanovich وذكر متجر Lyst الإلكتروني أن سعره يصل إلى 795 دولاراً أميركياً.

واضافت إليه حقيبة باللون نفسه مع صيحة الكشاكش الطويلة القصير من Moschino ويصل سعرها إلى 99 دولاراً أميركياً.