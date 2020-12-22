المرأة

بعد 58 عاماً على انتخابها.. شكل ملكة جمال عربية يشغل الجمهور (صور)

Lebanon 24
22-12-2020 | 15:00
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تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة حديثة لملكة جمال بغداد التي تم انتخابها في العام 1962. كما نشروا صورة قديمة لها تعود إلى يوم انتخابها وتبين أنها تدعى خلود صالح.

 

وسارع الكثيرون إلى المقارنة بين شكليها القديم والحديث وبدت في الصورة الحديثة وهي ترتدي الحجاب وبملامح مختلفة تماماً عن تلك التي تميزت بها منذ 58 عاماً.

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ورأى الكثيرون أن هذا التغيير طبيعي إلا أنهم أشاروا رغم هذا إلى أن علامات التقدم في العمر لا تظهر عليها كثيراً رغم مرور كل هذه السنوات الطويلة. ومما جاء في التعليقات: "جمالها مريح للعين " و"يعني هي هلا مقربة على الثمانين تقريباً و بهذا الشكل! ما شاء الله عليها تبين أصغر بعشرين سنة" و" ما زالت جميلة الله يحفظها" و" جميلة بالحالتين" و"جمال طبيعي فخم".

 

 وحققت الصور على أحد الحسابات الناشطة على تطبيق "إنستغرام" آلاف علامات الإعجاب في ساعات قليلة.

المصدر: لها
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