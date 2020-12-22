4 أشياء يجب أن تفعليها في العام الأول للزواج

التحضير للزفاف يكون مشحوناً بالقلق والتوتر، وبعض القلق يمكن أن يتسرب إلى السنة الأولى بعد الزواج، خاصة أن انتقال شخصين ليعيشا معاً في نفس المنزل ليس أمراً سهلاً مهما كان الحب مشتعلاً بينهما، لكن يمكن التغلب على التوتر، واستغلال السنة الأولى بعد الزواج لإذابة كل الحواجز بين الزوجين، وتعميق التواصل بينهما.إذا كنتِ عروساً، اقرئي السطور التالية، وتعرفي إلى الأشياء التي يجب أن تفعليها في العام الأول للزواج.1- خصصي بعض الوقت لكما فقطفي العام الأول للزواج تكونان بدون أطفال، ومع ذلك فهناك الكثير من الأمور التي قد تعيق تواصلك مع زوجك في وقت خاص بكما، مثل العمل، ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، ولكن من المهم أن تخططي لقضاء وقت خاص معه بدون أي عوامل تشتيت، مثل الأجهزة الإلكترونية وغيرها.خططي لقضاء بضع دقائق مع زوجك يومياً، وليكن قبل النوم مثلاً أو فور الاستيقاظ، وخططي أيضاً لموعد أسبوعي تقضيانه معاً في أمسية رومانسية، أو موعد عشاء خارج المنزل، أو حتى مشاهدة فيلم معاً في المنزل.2- ضعي خططاً مالية للمستقبلالزفاف وتأسيس منزل بالتأكيد استهلكا جزءاً كبيراً من مدخراتكما، إن لم يكن كلها، لذا أنتِ بحاجة إلى الجلوس مع زوجك ومناقشة وضعكما المالي، ووضع خطط مالية للمستقبل القريب والبعيد، وذلك لتفادي أي أزمات مالية قد تعرض حياتكما لعدم الاستقرار.3- احرصي على التواصل مع الأهل والأصدقاءلا تجعلي الزواج نهاية علاقاتك الاجتماعية، سواء مع الأهل أو الأصدقاء، احرصي على التواصل مع الأهل والأصدقاء، خططي لاستقبالهم في منزلك، وخططي أيضاً للخروج معهم والاستمتاع بوقتك، وتذكري دائماً أنه من المهم الحفاظ على دائرة دعم من أهلك وأصدقائك.4- كونا لطيفين معاًالسنة الأولى للزواج هي الأصعب، سواء بسبب التوقعات العالية للحياة الزوجية، أو اختلاف الطباع، أو التوتر والقلق من نمط الحياة الجديد، في كل الأحوال عليكِ التحلي باللطف مع زوجك، عامليه بلطف حتى أكثر من مرحلة الخطوبة، التمسي له الأعذار، تحلي بالحكمة والصبر، وعلى الجانب الآخر يجب أن يبذل هو أيضاً جهداً ويتعامل معكِ برفق ولطف، فالسنة الأولى للزواج هي التي تؤسس لطبيعة العلاقة بينكما كزوجين.