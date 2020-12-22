المرأة

4 أشياء يجب أن تفعليها في العام الأول للزواج

Lebanon 24
22-12-2020 | 18:00
A-
A+
Doc-P-777282-637442383696824487.jpg
Doc-P-777282-637442383696824487.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
التحضير للزفاف يكون مشحوناً بالقلق والتوتر، وبعض القلق يمكن أن يتسرب إلى السنة الأولى بعد الزواج، خاصة أن انتقال شخصين ليعيشا معاً في نفس المنزل ليس أمراً سهلاً مهما كان الحب مشتعلاً بينهما، لكن يمكن التغلب على التوتر، واستغلال السنة الأولى بعد الزواج لإذابة كل الحواجز بين الزوجين، وتعميق التواصل بينهما.
 
إذا كنتِ عروساً، اقرئي السطور التالية، وتعرفي إلى الأشياء التي يجب أن تفعليها في العام الأول للزواج.
 
1- خصصي بعض الوقت لكما فقط
في العام الأول للزواج تكونان بدون أطفال، ومع ذلك فهناك الكثير من الأمور التي قد تعيق تواصلك مع زوجك في وقت خاص بكما، مثل العمل، ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، ولكن من المهم أن تخططي لقضاء وقت خاص معه بدون أي عوامل تشتيت، مثل الأجهزة الإلكترونية وغيرها.
خططي لقضاء بضع دقائق مع زوجك يومياً، وليكن قبل النوم مثلاً أو فور الاستيقاظ، وخططي أيضاً لموعد أسبوعي تقضيانه معاً في أمسية رومانسية، أو موعد عشاء خارج المنزل، أو حتى مشاهدة فيلم معاً في المنزل.
 
2- ضعي خططاً مالية للمستقبل
الزفاف وتأسيس منزل بالتأكيد استهلكا جزءاً كبيراً من مدخراتكما، إن لم يكن كلها، لذا أنتِ بحاجة إلى الجلوس مع زوجك ومناقشة وضعكما المالي، ووضع خطط مالية للمستقبل القريب والبعيد، وذلك لتفادي أي أزمات مالية قد تعرض حياتكما لعدم الاستقرار.
 
3- احرصي على التواصل مع الأهل والأصدقاء
لا تجعلي الزواج نهاية علاقاتك الاجتماعية، سواء مع الأهل أو الأصدقاء، احرصي على التواصل مع الأهل والأصدقاء، خططي لاستقبالهم في منزلك، وخططي أيضاً للخروج معهم والاستمتاع بوقتك، وتذكري دائماً أنه من المهم الحفاظ على دائرة دعم من أهلك وأصدقائك.
 
4- كونا لطيفين معاً
السنة الأولى للزواج هي الأصعب، سواء بسبب التوقعات العالية للحياة الزوجية، أو اختلاف الطباع، أو التوتر والقلق من نمط الحياة الجديد، في كل الأحوال عليكِ التحلي باللطف مع زوجك، عامليه بلطف حتى أكثر من مرحلة الخطوبة، التمسي له الأعذار، تحلي بالحكمة والصبر، وعلى الجانب الآخر يجب أن يبذل هو أيضاً جهداً ويتعامل معكِ برفق ولطف، فالسنة الأولى للزواج هي التي تؤسس لطبيعة العلاقة بينكما كزوجين.
 
المصدر: نواعم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:44 | 2020-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:57 | 2020-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2020-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
20:29 | 2020-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:21 | 2020-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
15:00 | 2020-12-22
12:00 | 2020-12-22
09:00 | 2020-12-22
06:00 | 2020-12-22
06:00 | 2020-12-22
23:00 | 2020-12-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website