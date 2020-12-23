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المرأة
المايونيز لترطيب شعركِ في الشتاء
Lebanon 24
23-12-2020
|
21:00
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المايونيز من المواد التي تحتوي عىل الكثير من الفوائد التي يحتاجها الشعر، فهو يحتوي على البيض، والزيوت الطبيعية المرطبة، لهذا فهو غني بالكالسيوم والماغنيسيوم والبروتينات التي تمنح شعركِ نعومةً ولمعانًا.
ولكي تحصلي على فوائد المايونيز المختلفة، إليكِ 3 ماسكات من المايونيز لترطيب شعركِ في الشتاء.
ماسك المايونيز والزبادي
- ملعقة كبيرة مايونيز
- ملعقة كبيرة من الزبادي
- ملعقة صغيرة من العسل الخام
طريقة عمل الماسك
- تُخلط المكونات مع بعضها البعض.
- ضعي الخليط على شعركِ، وتأكدي وصوله لفروة الرأس.
- اُربطي شعركِ بمشبك ناعم حتى لا تتأثر كسرات الشعر، واتركي الماسك لمدة نصف ساعة.
- اُشطفي شعركِ بعدها بالماء والشامبو، وكرري الماسك مرة أسبوعيًّا.
ماسك المايونيز وزيت الأرغان والثوم
المكونات
- ملعقة كبيرة مايونيز
- فص ثوم مهروس
- 2 ملعقة كبيرة زيت أرغان
طريقة تحضير الماسك
اُخلطي المايونيز مع الثوم وزيت الأرغان ويُقلّب جيدًا.
ضعي الخليط على شعركِ بالكامل، ثم غطى شعركِ بغطاء بلاستيكي.
اتركي الخليط لمدة ساعة كاملة، ثم اشطفي شعركِ جيدًا بالماء والشامبو.
يفضل تجربة الماسك مرة بنهاية كل أسبوع للحفاظ على شعركِ صحيًّا ولامعًا طوال الشتاء.
ماسك الموز والمايونيز
- حبة موز مهروسة
- 1 ملعقة كبيرة مايونيز
اخلطي المايونيز مع الموز، وضعي الخليط على شعركِ، وتأكدي من وصوله لفروة الرأس.
ضعي غطاء الشعر البلاستيكي، واتركيه يدوم لمدة 45 دقيقة إلى ساعة.
اُشطفي شعركِ بعدها بالماء والشامبو لإزالة الماسك، وتجنّبي غسله بالماء الساخن، يمكنكِ استخدام الماء الدافئ أو الفاتر، حتى لا تعرضي شعركِ للجفاف أكثر.
كرري الماسك مرة أسبوعيًّا للحصول على نتيجة ملحوظة.
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