

ولكي تحصلي على فوائد المايونيز المختلفة، إليكِ 3 ماسكات من المايونيز لترطيب شعركِ في الشتاء.





ماسك المايونيز والزبادي المايونيز من المواد التي تحتوي عىل الكثير من الفوائد التي يحتاجها الشعر، فهو يحتوي على البيض، والزيوت الطبيعية المرطبة، لهذا فهو غني بالكالسيوم والماغنيسيوم والبروتينات التي تمنح شعركِ نعومةً ولمعانًا.ولكي تحصلي على فوائد المايونيز المختلفة، إليكِ 3 ماسكات من المايونيز لترطيب شعركِ في الشتاء.ماسك المايونيز والزبادي

- ملعقة كبيرة مايونيز

- ملعقة كبيرة من الزبادي

- ملعقة صغيرة من العسل الخام



طريقة عمل الماسك



- تُخلط المكونات مع بعضها البعض.

- ضعي الخليط على شعركِ، وتأكدي وصوله لفروة الرأس.

- اُربطي شعركِ بمشبك ناعم حتى لا تتأثر كسرات الشعر، واتركي الماسك لمدة نصف ساعة.

- اُشطفي شعركِ بعدها بالماء والشامبو، وكرري الماسك مرة أسبوعيًّا.