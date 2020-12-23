أهمية الطهو في العلاقة الزوجية

بعد الزواج، يكون العروسان في حالة حبّ ورومانسية، ثم سرعان ما تتحوّل علاقتهما ـ في بعض الحالات ـ إلى روتين. هناك أمور يمكن أن تكسر هذا الروتين وتجدد العلاقة بين الزوجين، من فترة لأخرى، بوجود الأولاد أو من دونهم. وهكذا يمكنها ان تكشتف اهمية الطهو مع الزوج في جعل العلاقة الزوجية اكثر تماسكاً وقدرة على مواجهة المصاعب والمتاعب والمشاكل وفي فتح ابواب الحوار والتفاهم.

فوائد الطهو للعلاقةيمكن عملية الطهو المشتركة بين الزوجة والزوج ان تعود بالعديد من الفوائد على الحياة الزوجية وعلى العلاقة اليومية بين طرفيها.1 قضاء الوقت معاًمن ابرز المشاكل التي يمكن ان يواجهها اي ثنائي البعد وعدم قضاء الوقت معاً بسبب الانشغالات اليومية. ويمكن عملية تحضير الطعام المشتركة ان تتيح التقارب. ولهذا من المهم ان يحرص الزوجان على تمضية بعض الوقت معاً في المطبخ. ولهذه الغاية من المفيد ان يختارا وصفة يحبها كل منهما. والافضل الا تكون معقدة وان تكون سهلة التحضير. كما ان هذا يشكل مساحة للحوار والتحدث بشأن مختلف المواضيع فضلاً عن انه يتيح لكل منهما اكتشاف المزيد من المعلومات عن الآخر.2 التشاركيعني هذا تشارك الاذواق المختلفة. وفي هذه الحالة يمكن كل من الزوجين ان يتعرف اكثر على خيارات الآخر بالتفصيل وان يكشف بعض خبايا شخصيته غير الواضحة. وهذا ما يعزز روح التفاهم والشراكة بينهما. كما انه يسمح بتناول الطعام الصحي المحضر منزلياً ويساهم في الحد من استهلاك المأكولات التي تحتوي على الكثير من المواد الضارة.3 تعزيز الابداع المشتركيصبح في حال الطهو المشترك من السهل ان يتبادل الزوجان الافكار والابتكارات والاقتراحات. وهكذا يمكنهما تقديم افكار جيدة بشأن الوصفات المعروفة. وهذا ما يمكن ان يشيع اجواء من التآلف والانسجام والود بينهما. كذلك يمكن الزوج في هذه الحالة ان يتعرف على الاعباء التي تتكبدها الزوجة من اجل تحضير الاطباق المختلفة. وهذا ما يجعله اكثر تفهماً لشعورها بالتعب في الكثير من الاحيان.4 الحد من المشاكلمن الممكن ان تشكل عملية الطهو المشترك فرصة للحد من التشنجات التي تنتج عن مشاكل وخلافات زوجية روتينية قد تنشأ بين الزوجين. وقد يساهم الحصول على نتيجة مميزة اي على وصفات ذات نكهات فريدة ولذيذة في تخفيف شعور كل من الزوجين بالتوتر وفي ملء المسافة الممتدة بينهما. كما ان حرص كل منهما على تحقيق الهدف الواحد يوحد افكارهما ويملأ الهوة الفاصلة بينهما ويعيد توحيد صفوفهما ويجعل كلاً منهما اكثر استعداداً لتفهم الآخر وقبلو الاختلاف معه ومصالحته.5 الابتعاد عن العالم الخارجيوهو ما يحتاج اليه الزوجان بين الحين والآخر. فمن المهم ان يمضيا وقتاً معاً، بمفردهما، بعيداً عن تأثير الاشخاص الذين يعيشون في المحيط وآرائهم ومواقفهم. فالطهو المشترك يشكل واحدة من الفرص الحقيقية التي يتعين على طرفي العلاقة الزوجية استغلالها من اجل عيشها بطريقة صحيحة بناء على قاعدة من التفاهم والمصلحة المشتركة. وباختصار تنطوي عملية تحضير الطعام من قبل الثنائي على العديد من الفوائد في الحياة الزوجية وهو ما لا يعرفه الكثير من الازواج. ولهذا عليهم من الآن وصاعداً ضمها الى لائحة العادات الجيدة التي يتعين عليهما اتباعها. وعلى كل زوجة اذاً ان تتذكر اهمية الطهو مع الزوج في العلاقة.