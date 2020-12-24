هل درجة الشبه بين ريا أبي راشد وشقيقتها كبيرة؟ شاهدوا الصورة

كثيراً ما يقوم الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بنشر الصور التي تعود إلى أبناء المشاهير أو أقاربهم. وفي هذا السياق تناقل هؤلاء صورة جمعت الإعلامية ريا أبي راشد وظهرت فيها برفقة شقيقتها وابنتها.

ونشرت ابي راشد الصورة بنفسها منذ أيام على "إنستغرام" وأرفقتها بالتعليق: "أمضيت لتوي أفضل أسبوع برفقة شقيقتي. ملاحظة: أحب كيف تنظر لولا بعفوية إلى البعيد فيما نقف لالتقاط الصورة".



وحققت الصورة أكثر من 30 ألف إعجاب ولفتت الشقيقة الأنظار حيث قار الكثيرون بين شكلها وشكل ريا وتمكنوا من تحديد بعض أوجه الشبه. ورأى آخرون أن الإعلامية أكثر جمالاً. وعرف أن الشقيقة تدعى هلا من خلال تعليق نشرته وتضمن رمزين لقلب أحمر. وتساءل بعض الناشطين عما إذا كانت تكبر ريا سناً أم العكس.



