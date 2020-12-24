إعلامية تردّ على أخبار زواجها من رئيس عربي راحل

عادت أخبار زواج الإعلامية الكويتية حليمة بولند من الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي إلى الواجهة من جديد بعدما تناقلها عدد من مواقع التواصل الإجتماعي.

وضاقت حليمة ذرعاً بالشائعات التي باتت تطلق مؤخراً بالتزامن مع تحقيقات النيابة الكويتية في قضية غسيل الأموال رغم نفيها مرتين للأمر ما دفعها للتعليق على صورة الخبر عبر حسابها الخاص على تطبيق "سناب شات".

ونشرت حليمة صورة عبارة عن خبر مقتطع من إحدى الصحف ينص: "حليمة بولند تقدم وثيقتي زواج وطلاق من الرئيس المخلوع معمر القذافي وتؤكد أن المالية إلى حساباتها سببها هو مقدم زواجها وموخر طلاقها"، وعلقت قائلة: "كل الناس تمنشني على هذا الخبر، وردي على هذا الخبر كاذب ولا أساس له من الصحة ابدا".

وكانت بولند ردت في إحدى المقابلات التلفزيونية عن العلاقة التي كانت تجمعها بالرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، مشيرةً إلى أنه كان يتابع الفوازير التي كانت تقدمها سابقاً ومتعلقاً بها كثيراً، كاشفة أنه كان كريما وحنونا معها.